Une nouvelle table ronde est organisée ce mardi à 10h par CommStrat à la REF sur le logement.

Ce mardi 29 août à 10h, la seconde table ronde de CommStrat à la REF était centrée sur “La crise du logement qui vient, diagnostic et solutions”.

Le Logement est en train de devenir un problème politique majeur, du fait de la hausse des taux d'intérêts et de la diminution du nombre de constructions neuves.

Pour analyser cette crise polymorphe, et dégager des pistes pour la traiter, CommStrat reçoit Lionel Causse, député des Landes et président du conseil national de l'habitat, Valéria Faure-Muntian, déléguée générale de l'Anacofi, l'organisation professionnelle des conseils en banque et assurance, et Jean-Luc Guitard, directeur général de Consultim, entreprise de l'investissement dans l'immobilier géré.