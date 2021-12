Crédits Photo: Capture d'écran YouTube / Le Parisien / DR

Un débat sur l’égalité hommes-femmes a entraîné des scènes de tensions et des violences au sein du Parlement en Jordanie.

Un débat sur l’égalité hommes-femmes a entraîné des scènes de tensions et des violences au sein du Parlement en Jordanie, comme le montre cette vidéo du Parisien. Les faits se sont déroulés le 28 décembre. Les députés échangeaient notamment sur l’opportunité d’ajouter le mot « Jordaniennes » dans la Constitution, dans le but d’apporter plus d’égalité entre les hommes et les femmes, selon des précisions du Parisien.

Des députés jordaniens en sont venus aux mains mardi, nécessitant l’interruption d’une séance du Parlement, lors d’un débat dans le cadre d’une réforme constitutionnelle, selon la télévision officielle.

Le gouvernement souhaitait amender la Constitution, et notamment inclure la mention « Jordaniennes » dans le chapitre II intitulé « droits et devoirs des Jordaniens » qui porte notamment sur l’égalité des droits des citoyens. Plusieurs députés se sont opposés à cette modification, la jugeant « inutile ».

Certains propos ont provoqué la colère du chef du Parlement Abdelkarim al-Daghmi qui a réclamé des excuses auprès d’un député.

Le chef du Parlement a demandé à l’un des députés de quitter la salle entraînant une bagarre entre plusieurs députés.

La Constitution en Jordanie, promulguée en 1952 par le grand-père du roi Abdallah II, a déjà été amendée 29 fois, selon la rédaction du Parisien.