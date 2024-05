Jean-Sébastien Ferjou : « Sur la Nouvelle-Calédonie, Edouard Philippe a tenu des propos cinglants sur le bilan du ministre de l'Intérieur et du président de la République »

Crédits Photo: DR / Capture d'écran Vidéo Cnews

Le journaliste Jean-Sébastien Ferjou était l'invité de l'Heure des Pros 2 WE ce dimanche 26 mai sur CNEWS.

Le journaliste Jean-Sébastien Ferjou était l'invité de l'Heure des Pros 2 WE ce dimanche 26 mai sur CNEWS.

Le journaliste Jean-Sébastien Ferjou était l'invité de l'Heure des Pros 2 WE ce dimanche 26 mai sur CNEWS. Il s'est exprimé au sujet des propos d’Edouard Philippe sur la proposition d'Emmanuel Macron de débattre avec Marine Le Pen ainsi que sur la situation en Nouvelle-Calédonie.

« Sur la Nouvelle-Calédonie, Edouard Philippe a tenu des propos cinglants sur le bilan du ministre de l'Intérieur et du président de la République » a déclaré Jean-Sébastien Ferjou, avant d’ajouter « certainement si y’avait pas eu les trois derniers mois de gestion de ce dossier-là, les choses seraient plus simples. Autrement dit, ce sont Emmanuel Macron et Gérald Darmanin qui sont responsables de la situation. »