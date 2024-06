Jean-Sébastien Ferjou : « On a une Assemblée nationale particulièrement faible, avec des députés qui sont beaucoup moins capables de faire remonter le sentiment des Français »

Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico, s’est exprimé au micro de CNEWS à propos de la vague Rassemblement national aux européennes : « On a une Assemblée nationale particulièrement faible, avec des députés qui sont beaucoup moins capables de faire remonter le sentiment des Français », a-t-il affirmé.

« L’interdiction du cumul des mandats a conduit à une Assemblée nationale avec des personnalités particulièrement faibles. Tous les gens enracinés dans la politique ont préféré leur mairie ou un mandat de président de conseil départemental. Ils ont envoyé ceux dont ils pensaient qu’ils ne seraient pas leur concurrent (…). On a une Assemblée nationale particulièrement faible, avec des députés qui sont beaucoup moins capables de faire remonter les sentiments des Français (…). C’est aussi d’ailleurs pour cela que le Sénat est devenu une assemblée parlementaire avec plus de poids dans les institutions à l’heure actuelle parce que finalement, même si les Sénateurs ne sont pas élus au suffrage universel direct, ils ont gardé un peu plus de lien avec les territoires. Méfions-nous toujours de ceux qui nous vendent des solutions de moralisation de la vie politique parce que bien souvent cela produit des solutions contraires aux effets recherchés ».

Le projet de loi de moralisation de la vie publique, présenté par le ministre de la Justice François Bayrou en 2017, prévoit l'interdiction pour les parlementaires d'embaucher un membre de leur famille et d'effectuer plus de trois mandats d'affilée.