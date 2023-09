Jean-Sébastien Ferjou : «Les gens ne croient plus à la parole publique et ne croient plus à la bienveillance de leurs élites»

Jean-Sébastien Ferjou s’est exprimé au sujet de l’embrasement de la Belgique en ce qui concerne les cours d’éducation sexuelle dès le plus jeune âge.

En effet, depuis la rentrée scolaire, un dispositif d'éducation à la sexualité en Belgique suscite une fronde sur les réseaux sociaux, sur fond de fausses informations. Selon la RTBF, six écoles de la région de Charleroi ont été touchées par des incendies la semaine dernière. Ce dimanche, une manifestation anti-Evras (Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, ndlr) a réuni 1500 personnes à Bruxelles, selon des médias belges.

L'Evras, une "animation" de deux heures par an pour deux classes d'âge, a pour but de répondre aux questions des élèves sur des sujets comme l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Son déploiement doit être systématisé dans les établissements de la Wallonie, une région francophone du sud de la Belgique depuis la rentrée 2023.

Ce programme suscite une importante polémique, accompagnée de fausses informations alimentées par différentes personnes et entités, comme le relève la RTBF. En effet, certains affirment ainsi que des élèves de maternelle recevront des cours d'éducation sexuelle, ou même que le programme fait l'apologie de la pédophilie. Le président du mouvement catholique intégriste Civitas, Alain Escada, a aussi pris la parole lors de la manifestation de samedi à Bruxelles pour dénoncer un "plan mondial promu par l'OMS pour installer un nouvel ordre mondial sexuel pervertissant les enfants", selon ses déclarations sur X (ex-Twitter).