Guerre en Ukraine : Roman Abramovitch aurait réussi à échapper aux sanctions économiques

Crédits Photo: CARL COURT / AFP

Roman Abramovitch aurait soustrait et sécurisé plus de 4 milliards de dollars d'actifs avant le début des sanctions financières suite à la guerre en Ukraine.

Roman Abramovitch est accusé d’avoir sécurisé plus de 4 milliards de dollars d'actifs qui auraient été transférés à ses enfants avant l’entrée en vigueur des sanctions économiques contre les oligarques russes, selon des révélations de la rédaction de The Guardian.

La fortune de Roman Abramovitch a-t-elle échappé aux sanctions imposées aux oligarques russes suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie ? Le journal britannique The Guardian a révélé que Roman Abramovitch pourrait avoir soustrait et sécurisé plus de 4 milliards de dollars d'actifs. Cette somme importante aurait été transférée à ses sept enfants juste avant que les sanctions n'entrent en vigueur.

Selon The Guardian, l'ancien propriétaire du club de Chelsea aurait réussi à transférer à ses enfants cette somme massive de plusieurs milliards de dollars d'actifs.

Des documents, consultés par The Guardian, suggèrent que ces transferts financiers ont démarré au début du mois de février 2022, trois semaines avant l'invasion russe en Ukraine, et qu'ils se sont accélérés dès les premières menaces de sanctions.