Eric Zemmour, candidat à l'élection présidentielle ? : "C'est une question de jours", selon l'auteur de "La France n'a pas dit son dernier mot"

Crédits Photo: Capture d'écran France Info / DR

Eric Zemmour était invité sur France Info ce lundi 22 novembre. L'essayiste a été questionné sur l'éventuelle annonce de sa candidature à l'élection présidentielle.

"C'est une question de jours", a indiqué Eric Zemmour.

Il fera cette annonce "quand il l'aura décidé, cela va venir".

Lors de cet entretien sur France Info, Eric Zemmour a indiqué qu'il était le "seul à pouvoir" sauver la France, "le seul à avoir le courage et la détermination de le faire" :

"Je me dis que la situation est tragique, que mon pays peut mourir, qu'il est en passe de ne plus être la France, d'être remplacé par un autre peuple et une autre civilisation".



Selon Eric Zemmour, "il faut qu'une partie du bloc élitaire, de la bourgeoisie patriote, tende la main aux classes populaires", "la seule façon de vaincre" l'actuel président selon lui et "de sauver le pays".