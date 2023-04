Eric Ciotti : "On est en urgence absolue en ce qui concerne l’immigration"

Crédits Photo: Capture d'écran DR / Europe 1

Eric Ciotti était l'invité de la matinale d'Europe 1.

Une opération anti-immigration baptisée Wuambushu, visant à déloger et expulser les personnes en situation irrégulière à Mayotte, a été lancée cette semaine. Le gouvernement doit également proposer un projet de loi sur l’immigration durant le courant de l'année. Le député Les Républicains des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti, était l’invité d’Europe 1 ce mercredi. Il a répondu aux questions de Jérôme Béglé et a notamment salué l’opération menée à Mayotte.

D'après Éric Ciotti, "on ne peut pas rester dans cette situation où on subit une vague migratoire, une véritable submersion sans réelle réaction des pouvoirs publics. La France accorde beaucoup de visas aux Comoriens qui viennent en France, et bien il faut comme sur les pays du Maghreb, ouvrir le débat sur les visas. Il faut qu'il y ait une réciprocité dans les droits et les devoirs".

Selon Eric Ciotti, "ce qui se passe à Mayotte est un signal pour nous, parce que demain, cela peut se passer en métropole".

Le tribunal de Mamoudzou a suspendu l'opération "Wuambushu" d'évacuation d'un bidonville, prévue mardi dans le cadre de la lutte contre la délinquance et l'habitat insalubre à Mayotte, après le refus la veille des Comores d'accepter les bateaux de migrants expulsés.

Sur le volet immigration, Emmanuel Macron plaide pour "un seul texte" pour "durcir nos règles" en matière d'expulsion tout en améliorant l'intégration.

Eric Ciotti estime qu’"il faut une révolution en matière de politique migratoire. Il faut des quotas. Il ne faut plus aucun droit pour les clandestins, plus aucune prestation sociale dès le premier jour pour les réguliers. Il faut qu'on traite les demandes d'asile à la frontière. Est-ce qu'Emmanuel Macron est prêt à inscrire tout cela dans la loi ? J'en doute", a-t-il indiqué.

Le président des Républicains souhaite la mise en place d’un référendum sur le sujet pour "changer de cadre". "Jamais dans l'Histoire de France nous avons accueilli autant d'étrangers qu'en 2022. C'est le record absolu", selon Eric Ciotti sur Europe 1.