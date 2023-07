Emeutes urbaines : "Il est injuste que les Français payent cette reconstruction", selon Laure Lavalette (RN)

Laure Lavalette, la députée RN du Var, était l’invitée de Sud Radio.

Laure Lavalette, la députée du Var et porte-parole du Rassemblement national, était l’invitée de la matinale de Sud Radio ce mercredi 12 juillet.

Laure Lavalette, la députée RN du Var, était l’invitée politique de Sud Radio ce mercredi. Elle a notamment été interrogée sur les conséquences économiques et financières après les émeutes survenues suite au décès de Nahel.

Selon un dernier bilan, ces émeutes ont causé 650 millions d’euros de dégâts indemnisables pour 11.300 sinistres recensés.

La députée du Rassemblement national a tenu à dénoncer le rôle de certains députés LFI "Ils ont évidemment mis de l'huile sur le feu".

Selon la porte-parole du RN, "il est injuste que les Français payent encore pour la reconstruction. Nous regardons ça de façon spectateur, nous sommes atterrés du chaos, et en plus, on devrait payer, c'est la double peine"

Laure Lavalette estime que ces émeutes ont été "très révélatrices sur l'état de sécession de notre pays". Selon elle, ces quartiers "n'aiment pas la France et ne se sentent pas Français. Il va falloir arrêter avec la politique de l'excuse".