Crédits Photo: Capture d'écran France Info / DR

Election présidentielle 2022 : Benoît Hamon estime qu’il « serait criminel pour la gauche de ne pas se rassembler »

Benoît Hamon, le fondateur du mouvement Génération.s, était interrogé sur France Info ce dimanche 11 avril. Il a notamment répondu à des questions sur la future élection présidentielle et sur les potentielles candidatures à gauche :

« On ne peut pas parler d'urgence climatique et sociale et, chacun dans son couloir de nage, concourir pour faire un score dont on sait qu'il sera perdant. Il serait criminel pour la gauche de ne pas se rassembler. Si nous sommes convaincus qu'il y a urgence climatique et urgence sociale, il faut nous réunir parce que c'est la seule condition pour qu'en 2022, il y ait un gouvernement de transition écologique et un gouvernement de justice sociale ».

Un sondage Ifop publié ce 11 avril dans le Journal du Dimanche montre que tous les leaders de gauche, sauf Anne Hidalgo, ne remporteraient pas l’élection présidentielle face à Marine Le Pen au second tour. Benoît Hamon s’est confié sur les résultats de ce sondage :

« C'est d'abord un sondage terrifiant parce que cela veut dire qu'une majorité de Français préfèrent l'extrême droite à la gauche républicaine. Cela veut dire aussi que la gauche n'a plus de récit émancipateur en capacité de submerger ou de vaincre le projet qui est le projet le plus porteur de malheur qui soit. On a besoin aujourd'hui de justice sociale et de solidarité ».