REPRISE DE LA MISSION
25 août 2026
Deuxième sortie extravéhiculaire de Sophie Adenot : les astronautes ont quitté l’ISS
L'astronaute française Sophie Adenot a entamé sa seconde sortie extravéhiculaire ce mardi 25 août. Accompagnée de l’américain Anil Menon, ils ont pour mission d’installer une nouvelle antenne de communication entre l'ISS et Houston.
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Vu sur:BFMTV
MOTS-CLESSophie Adenot , NASA , Station spatiale internationale , iss , Anil Menon , mission , espace
THEMATIQUESSciences
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.