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REPRISE DE LA MISSION

25 août 2026

Deuxième sortie extravéhiculaire de Sophie Adenot : les astronautes ont quitté l’ISS

L'astronaute française Sophie Adenot a entamé sa seconde sortie extravéhiculaire ce mardi 25 août. Accompagnée de l’américain Anil Menon, ils ont pour mission d’installer une nouvelle antenne de communication entre l'ISS et Houston.

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Sophie Adenot , NASA , Station spatiale internationale , iss , Anil Menon , mission , espace

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Sciences
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.