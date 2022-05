Covid-19 : la ville de Pékin renforce ses restrictions après une hausse des contaminations

Crédits Photo: Capture d'écran Euronews / Youtube

L'inquiétude augmente à Pékin face à la crainte de nouvelles restrictions suite à une hausse des contaminations liées à la Covid-19.

La stratégie "zéro-Covid" se poursuit à Pékin. Après la détection d’une cinquantaine de cas mercredi dans la capitale chinoise, soixante stations de métro ont été fermées, selon des informations d'Euronews.

La population est appelée à se tester massivement. L'intégralité du district de Chaoyang, dans l'est de la capitale, a mené une vaste série de tests depuis ce mardi.

D’autres restrictions sont toujours en place: les restaurants ne peuvent servir qu’à emporter, et les écoles restent fermées une semaine de plus. Même certains parcs et sites touristiques en extérieur ne peuvent opérer qu’à jauge réduite. Le télétravail a été encouragé.

Certains complexes résidentiels où des contaminations ont été recensées ont été cadenassés afin d'empêcher les habitants d'en sortir. Les habitants de Pékin redoutent que leur ville soit confinée comme l'a été Shanghai.