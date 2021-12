Crédits Photo: Capture d'écran Youtube / DR

Jean Castex a présenté ce vendredi de nouvelles mesures comme le pass vaccinal pour faire face à la pandémie de Covid-19 et au variant Omicron.

De nouvelles mesures ont été présentées ce vendredi par le Premier ministre pour faire face à la pandémie de Covid-19 et au variant Omicron. Jean Castex a notamment annoncé l'évolution et la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal.

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé une série de nouvelles mesures avant les fêtes de Noël ce vendredi 17 décembre lors d'une conférence de presse depuis Matignon. Ces mesures vont essentiellement cibler les non-vaccinés. La principale mesure concerne notamment la transformation du pass sanitaire en un pass vaccinal. Après un Conseil de défense sanitaire en début d’après-midi vendredi, Jean Castex a présenté depuis Matignon des dispositions inédites pour lutter contre l’expansion « fulgurante » du variant Omicron, au regard des hausses spectaculaires des chiffres de contaminations au Royaume-Uni ou au Danemark. Un projet de loi et un débat au Parlement doivent permettre d’instaurer le pass vaccinal dès le début de l’année 2022, selon les précisions du Premier ministre :

« Il n’est pas admissible que le refus de quelques millions de Français de se faire vacciner mette en risque la vie de tout un pays et entame le quotidien d’une immense majorité de Français qui a joué le jeu depuis le début de cette crise, alors nous avons décidé avec le président de la République qu’un projet de loi sera soumis au Parlement début janvier notamment pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal, et durcir les conditions de contrôle et de sanctions contre les faux pass ».

Le pass sanitaire va donc devenir en début d’année 2022 un « pass vaccinal ». Il ne pourra être activé qu’avec un schéma vaccinal complet et non plus un simple test négatif, antigénique ou PCR, selon Jean Castex :

« Je procéderai en début de semaine prochaine à la concertation préalable sur ce projet, ainsi que sur toutes autres dispositions utiles pour étendre au maximum la vaccination. Nous assumons de faire peser la contrainte sur les non-vaccinés, car les services de soins critiques et de réanimation de nos hôpitaux sont remplis, pour l’essentiel, de personnes non vaccinées ».

Parmi les autres mesures annoncées par Jean Castex, le délai pour accéder au rappel vaccinal sera ramené à quatre mois au lieu de cinq.

Sur le front de l'épidémie et des contaminations, le variant Omicron « va se diffuser très rapidement au point de devenir dominant dès le début de l’année 2022 » en France, selon Jean Castex.

Le Premier ministre a également tenu rendre hommage aux membres du personnel soignant lors de son allocution de vendredi et à saluer leur engagement depuis le début de la crise sanitaire. Le gouvernement a décidé de doubler la rémunération des heures supplémentaires pour les soignants, dès lundi prochain.