Covid-19 : les mesures annoncées par Jean Castex pour "éviter le confinement"

Crédits Photo: BENOIT TESSIER / POOL / AFP

Le Premier ministre Jean Castex, l’ancien « M. déconfinement », s’est exprimé ce vendredi soir à l’issue d’un Conseil de défense sanitaire. Emmanuel Macron et le gouvernement ont fait le choix de prendre de nouvelles mesures. Le confinement n’a pas été privilégié. Le Premier ministre a évacué la mise en place d'un nouveau confinement mais a annoncé un renforcement des restrictions actuelles. Selon Jean Castex, « la progression des variants fait peser un fort risque d'accélération de l'épidémie » : « Il apparaît que si la situation sanitaire reste mieux maîtrisée que chez beaucoup de nos voisins, elle est cependant préoccupante. Près de 27.000 de nos compatriotes sont hospitalisés pour Covid, 3.000 en réanimation. La progression des variants fait peser un fort risque d'accélération de l'épidémie. La question d'un confinement se pose légitimement. Mais nous en connaissons l'impact très lourd pour les Français. Nous considérons que nous pouvons encore nous donner une chance de l'éviter ».

Dès la semaine prochaine, la stratégie tester-alerter-protéger sera « amplifiée ».

Les policiers et gendarmes seront davantage mobilisés pour contrôler le non-respect du couvre-feu, l'organisation des fêtes clandestines et l'ouverture des restaurants. Le télétravail sera également renforcé dans toutes les entreprises pour éviter la propagation du virus, y compris dans les administrations publiques. L'une des nouvelles restrictions concerne les centres commerciaux non alimentaires : « Les centres commerciaux non alimentaires dont la surface est supérieure à 20.000 m2 seront fermés. Dès lundi, les jauges seront renforcées dans les grandes surfaces ».

Des mesures strictes seront prises pour la question des frontières. Toute entrée en France et toute sortie du territoire à destination ou en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne seront interdites.