Covid-19 : l'Inde fait face à une véritable horreur sanitaire

Crédits Photo: Punit PARANJPE / AFP

vidéo

L'Inde s'enfonce dans la crise et a établi un nouveau record mondial d'infections quotidiennes par le coronavirus, pour la quatrième journée consécutive. Son ministère de la Santé a signalé 349.691 contaminations dimanche, un chiffre qui pourrait être très largement sous-estimé, signalent les experts.

Dans le pays, et en particulier dans sa capitale New Delhi, les bûchers funéraires ne s'arrêtent pas et les morts s'accumulent : dans la capitale, New Delhi, une personne mourrait du COVID-19 toutes les quatre minutes.

Dans le nouvel épicentre de la pandémie de Covid-19, l'oxygène reste en quantité insuffisante et de nombreux malades meurent devant les hôpitaux, faute de matériel suffisant pour les prendre en charge.