Covid-19 : Jean Castex et Olivier Véran dévoilent le calendrier de l’assouplissement des restrictions sanitaires en deux étapes

Le Premier ministre, Jean Castex, a présenté ce soir, aux côtés d'Olivier Véran, les décisions prises dans la matinée lors d'un Conseil de défense et de sécurité nationale.

Le Premier ministre, Jean Castex, et le ministre de la Santé, Olivier Véran, ont détaillé ce jeudi soir le nouveau calendrier des mesures liées à la pandémie de Covid-19. Le pass vaccinal va entrer en vigueur dès le 24 janvier.

Jean Castex et Olivier Véran ont présenté un tout nouveau calendrier pour les semaines à venir lors d'une conférence de presse ce jeudi 20 janvier à 19h. Une levée des restrictions « graduée » et « progressive » va être mise en œuvre à travers le pays dans les semaines à venir suite à l’évolution de la pandémie de Covid-19. De nouvelles mesures seront appliquées. Le pass vaccinal va aussi entrer en vigueur.

A compter du 2 février, tous les équipements sportifs et culturels pourront retrouver un fonctionnement en pleine capacité, les restrictions de jauges seront levées. Le télétravail ne sera plus obligatoire mais sera recommandé à la même date. Le port du masque ne sera plus exigé en extérieur également.

La deuxième étape majeure va intervenir le 16 février. La consommation dans les stades, les cinémas et les transports sera à nouveau autorisée, tout comme la consommation debout dans les bars. Par ailleurs, les discothèques pourront rouvrir à cette date et les concerts reprendront leur cours.

Le 16 février marquera aussi l’allégement du protocole sanitaire dans les écoles élémentaires avec la levée du port du masque.

L’une des autres annonces essentielles de la conférence de presse de Jean Castex et Olivier Véran concernait le pass vaccinal. Il entrera en vigueur le 24 janvier.

