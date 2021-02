Covid-19 : Emmanuel Macron lance un défi aux youtubeurs Mcfly et Carlito

Les deux vidéastes spécialistes des défis ont publié vendredi une vidéo, qui atteint déjà 2,8 millions de vues, où l'on voit une vidéo envoyée par le président de la République. Ce dernier y explique avoir suivi leur "Maradon", en avril 2020, qui avait permis aux deux cinéastes de récolter plus de 400.000 euros au profit des soignants.

Conscients qu'il "y a de la stratégie derrière, avec des élections dans un an", McFly et Carlito ont néanmoins accepté le défi. Mais à la condition de réaliser un "concours d'anecdotes" avec Emmanuel Macron. L'argent récolté via la monétisation de la vidéo et les streams iront à une association en faveur des étudiants précarisés par la situation sanitaire.

À Lire Aussi

Chargement...