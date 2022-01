Officiellement candidate

Christiane Taubira: "Il nous faudra recruter 100.000 soignantes et soignants, et les rémunérer correctement et dignement"

L'ancienne ministre de la Justice Christiane Taubira était ce samedi en déplacement à Lyon, dans le Rhône, où elle a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. Elle a assuré qu'il "nous faudra recruter 100.000 soignantes et soignants, et les rémunérer correctement et dignement"