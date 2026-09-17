BRAS DE FER

La Chine et l'Inde vont être ciblées par de nouvelles sanctions de la part des Etats-Unis

Washington durcit la pression sur Moscou. Un nouveau train de sanctions, adopté par le Congrès américain, prévoit notamment des droits de douane pouvant atteindre 100 % contre les pays qui continuent d’acheter massivement du pétrole et du gaz russes. La Chine et l’Inde, principaux débouchés de ces hydrocarbures, sont particulièrement concernées.