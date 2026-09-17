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BRAS DE FER

17 septembre 2026

La Chine et l'Inde vont être ciblées par de nouvelles sanctions de la part des Etats-Unis

Washington durcit la pression sur Moscou. Un nouveau train de sanctions, adopté par le Congrès américain, prévoit notamment des droits de douane pouvant atteindre 100 % contre les pays qui continuent d’acheter massivement du pétrole et du gaz russes. La Chine et l’Inde, principaux débouchés de ces hydrocarbures, sont particulièrement concernées.

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MOTS-CLES

Guerre en Ukraine , sanctions , États-Unis , Donald Trump , économie , Washington , Inde , crise , économie russe , Kremlin , vladmir poutine

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

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