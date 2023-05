Biélorussie : l'état de santé d'Alexandre Loukachenko suscite les rumeurs

Crédits Photo: VLADIMIR ASTAPKOVICH / SPUTNIK / AFP

La cheffe de l'opposition bélarusse en exil, Svetlana Tikhanovskaïa, a exhorté lundi les Bélarusses à "être bien préparés à tout scénario", au moment où l'état de santé du dirigeant Alexandre Loukachenko fait l'objet d'intenses spéculations. Alexandre Loukachenko, qui règne d'une main de fer depuis trois décennies, était apparu amoindri lors de cérémonies militaires à Moscou le 9 mai. Il n'a pas été vu en public depuis et il a même manqué des festivités nationales au Bélarus dimanche.

"De nombreuses rumeurs circulent sur l'état de santé du dictateur Loukachenko", a déclaré sur Twitter sa principale opposante en exil, Svetlana Tikhanovskaïa. "Nous devons être bien préparés à tout scénario. Mettre le Bélarus sur la voie de la démocratie et empêcher la Russie d'intervenir", a-t-elle ajouté. "Nous avons besoin d'une communauté internationale qui soit active et rapide", a-t-elle dit.

Plusieurs journalistes russes ont noté que Alexandre Loukachenko avait l'air fatigué lors de sa venue à Moscou le 9 mai pour les commémorations annuelles de la défaite de l'Allemagne nazie en 1945. De plus, il n'a pas assisté à un déjeuner offert par Vladimir Poutine et ne s'est pas non plus adressé aux anciens combattants bélarusses le 9 mai à Minsk, rompant avec la tradition.

Interrogé sur l'état de santé du dirigeant bélarusse, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov Peskov a appelé lundi les journalistes à "se fier seulement aux informations officielles". "Or, il n'y a aucune information provenant de Minsk" à ce sujet, a-t-il conclu.

