Après les attaques à Jérusalem-Est, Israël durcit le ton contre les "familles de terroristes"

Crédits Photo: RONEN ZVULUN / POOL / AFP

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait promis samedi soir une réponse "forte" et "solide" à ces attaques menées par deux Palestiniens de Jérusalem-Est, partie de la Ville sainte occupée et annexée par Israël.

L'exécutif israélien a annoncé, dans la nuit de ce samedi à dimanche, des mesures à l'encontre de "familles de terroristes" après deux attentats à Jérusalem-Est, dont l'un a fait sept morts. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait promis ce samedi soir une réponse "forte" et "solide" à ces attaques menées par deux Palestiniens de Jérusalem-Est, partie de la Ville sainte occupée et annexée par Israël.

Des soldats israéliens ont bouclé la maison familiale du Palestinien de 21 ans qui a tué sept personnes près d'une synagogue à Jérusalem-Est. Le bâtiment doit être prochainement démoli dans le cadre des nouvelles mesures gouvernementales visant à révoquer les droits des proches des agresseurs.

Le cabinet de sécurité israélien a également décidé de faciliter l'obtention de permis de port d'armes : "nous étendons et accélérons la délivrance de licences d'armes à feu pour des milliers de citoyens israéliens, y compris les services d'urgence. (...) Nous ne recherchons pas une escalade mais sommes prêts à toute éventualité. Notre réponse à la terreur est une main ferme et une réaction puissante, rapide et précise."

A l’issue d’une réunion, dans la nuit de samedi à dimanche, le cabinet de sécurité israélien a également annoncé la révocation des droits à la Sécurité sociale des "familles de terroristes qui soutiennent le terrorisme". Il a aussi souligné qu’un projet de loi visant à révoquer "les cartes d’identité israéliennes" de cette même catégorie de familles serait discuté ce lundi en conseil des ministres.