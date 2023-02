Affaire Julien Bayou : «Je suis blanchi et innocenté», affirme le député écologiste

Crédits Photo: Christophe ARCHAMBAULT / AFP

Pour la première fois depuis sa mise en retrait médiatique, Julien Bayou s'exprime. En octobre dernier, le député écologiste était accusé de violences psychologiques et a démissionné de son poste de secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts (EELV). Depuis, la direction du parti a annoncé la clôture de ce dossier tandis que son instance dédiée aux violences sexistes et sexuelles affirme ne pas avoir pu «mener à bien son enquête».

L'élu se dit «heureux de pouvoir tourner la page» après des «accusations graves et floues», et se «concentrer pleinement sur le travail à l'Assemblée nationale». Quant à la cellule interne d'EELV, Julien Bayou assure s'y être adressé par «dix fois» afin d'«être auditionné» et de pouvoir se «défendre et connaître la réalité des accusations formulées». «En fait, il n'y en avait pas», a martelé l'élu de Paris, regrettant un «emballement médiatique et une forme d'instrumentalisation». «Tout cela s'est déroulé sur fonds de congrès et de manœuvres.»