Absence de condamnation de l’attentat à Arras : « La menace à laquelle font face les professeurs est plus élevée », selon Jean-Sébastien Ferjou

Un sondage de l'IFOP livre des éléments sur l'attentat commis à Arras et le ressenti des jeunes français de confession musulmane.

L’IFOP a publié ce vendredi une nouvelle étude sur le rapport de la communauté musulmane française avec la laïcité. Selon les résultats de ce sondage, 31% des élèves musulmans scolarisés dans l’enseignement secondaire ou supérieur ne condamnent pas « totalement » l’attentat contre l’enseignant Dominique Bernard à Arras. Ce professeur de littérature a été tué le 13 octobre dernier par un terroriste islamiste.

D’après le sondage de l’IFOP, 8% ne condamnent pas cet assassinat, et 23% le condamnent mais partagent « certaines motivations » de l’auteur de l’attaque.

Jean-Sébastien Ferjou était l’invité de CNews ce vendredi. Les résultats de ce sondage était au cœur de l’un des débats. Selon Jean-Sébastien Ferjou, « la menace à laquelle font face les professeurs est plus élevée ».

Selon le directeur d’Atlantico, il y a une « fracture générationnelle » :

« Les jeunes français musulmans semblent être beaucoup plus perméables à l’islamisme. La menace à laquelle font face les professeurs est plus élevée. (…) Il y a une haine de la France, une haine de la République. Il y a un sentiment clanique, tribal qui fait que lorsque la communauté des musulmans, ceux qui la vivent comme cela, se sent attaquée, des personnes sont prêtes à attaquer n’importe quel autre membre de la communauté fantasmée d’en face. (…) Ce phénomène-là est le déni des institutions françaises. Nous ne voulons pas voir que nous sommes une société qui ne sait plus penser le « nous » quand nous sommes face à des gens qui ne savent pas penser le « je » ».

Le sondage de l'IFOP révèle aussi que 78% des sondés estiment que la laïcité telle qu'elle est appliquée aujourd'hui par les pouvoirs publics est discriminatoire envers les musulmans.

Une grande majorité des sondés souhaite la mise en place de nouveaux jours fériés pour les adeptes des confessions minoritaires, comme pour l'Aïd-el-Kebir ou Kippour.

Ce sondage a été réalisé sur échantillon de 1.002 personnes, représentatif de la population de religion musulmane vivant en France métropolitaine âgée de 15 ans et plus et sur un autre échantillon de 1.022 personnes, représentatif de l’ensemble de la population vivant en France métropolitaine âgée de 15 ans et plus, par questionnaire autoadministré en ligne du 21 au 29 novembre 2023 pour la population de religion musulmane vivant en France métropolitaine et du 28 au 29 novembre 2023 pour l’ensemble de la population vivant en France métropolitaine.