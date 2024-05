Voile, laïcité, victimes civiles des conflits armés : mais à quel Mélenchon se fier ?

Jean-Luc Mélenchon.

On a tous nos contradictions, petites ou grandes, ces trucs que l’on dit qui s’accordent mal avec les trucs que l’on fait, et elles ne sont généralement pas un motif de fierté. La perfection n’étant pas de ce monde, on apprend toutefois à faire avec.

Ainsi, moi qui vous parle, je pense qu’Apple se fout de la gueule du monde avec ses tarifs qui doivent plus au marketing qu’au coût de la R&D, mais j’écris pourtant cette chronique sur un Mac et les gens qui me dérangent pendant que j’essaie de me concentrer le font via l’iPhone que j’ai encore oublié de mettre en mode avion.

Et si c’est évidemment moins embarrassant que d’être un hypnotiseur féministe qui mettrait des nanas en transe dans son cabinet pour mieux les tripoter, pour prendre cet exemple au hasard, c’est un manque de cohérence qui finit par me coûter aussi cher en crédibilité qu’en pognon...

Mais l’inconséquence qui m'intrigue le plus ces jours-ci, c’est celle des mélenchonistes qui parviennent à réconcilier les postures successives de leur gourou sans se frapper de sérieuses remontées acides... Oh, qu’une personnalité politique dise aujourd’hui le contraire de ce qu’elle disait hier, c’est plutôt classique. On pourrait même défendre l’idée que ça fait partie du job et, avec un poil d’indulgence, décider que c’est la marque d’une admirable capacité à se faire des idées neuves.

Il y a encore quelques années, souvenez-vous, le patron de la Fi, alors laïque de compète, n’avait pas de mots assez durs pour condamner le port du voile islamique : les femmes qui le portaient « s’auto-stigmatisaient » ; le NPA, en présentant une candidate à hidjab, se livrait à du « racolage » ; et la burqa était carrément une invention « dégradante », voire une « provocation de certains intégristes contre la République ». Car enfin, à l’école, « arrive-t-on déguisé en Afghan ou en je ne sais quoi ? », tonnait-il.

Désormais, il défend l’abaya au lycée, qui n’est plus qu’un bête «habit féminin » dont l’interdiction menacerait la paix civile et même le débat récurrent sur le burkini dans les piscines « le saoule », qui ne saurait concerner qu'une hypothétique « Fédération nationale des piscines » et certainement pas un président de la République au moins potentiel : « Si une femme vous explique qu’elle le porte sur injonction divine, vous allez vous disputer avec Dieu ? », ironise-t-il en substance…

Rebelote avec la tragédie des victimes collatérales des conflits armés, qualifiée de « génocide » lorsqu’Israël a la main manifestement trop lourde en répliquant à un Hamas planqué derrière les Gazaouis qu’il prétend défendre, mais décrite comme affreusement banale lorsque Poutine et Bachar Al-Assad font 400 000 morts en Syrie : « Ils bombardent des populations civiles, est-ce vrai ou pas ? Ben oui, vous connaissez une guerre où on bombarde et les civils ne reçoivent pas de bombes ? »

— Mais ils bombardent plus d’opposants au régime que de djihadistes, selon les ONG...

— Ah, ça, si c’est une ONG qui le dit…

Si j’étais militant LFIste, même parfaitement convaincu que le Grand Soir vaut bien une messe, ça me causerait bien quelques soucis, ce genre de revirements à 180­°. D’autant plus que rien ne dit, une fois Israël effacé par une Palestine « from the river to the sea » et quelques millions de ses juifs fraîchement SDF relocalisés en France, qu’il ne changera pas son fusil d’épaule pour mieux adapter son clientélisme aux nouvelles réalités démographiques...

Mais bon, je me moque, je me moque, mais je suis tout de même en train d’envisager de remplacer un Mac parfaitement fonctionnel par sa nouvelle version presque identique et deux fois plus chère qu'un PC haut-de-gamme. Alors, l’opinion des girouettes dans mon genre, hein...