Voilà comment se protéger des spams sur Gmail, Outlook et autres messageries gratuites

Jérôme Durel est journaliste et responsable éditorial pour le groupe Humanoid, éditeur de FrAndroid et Numerama.

Atlantico : Depuis quelques mois, le nombre de spams et autres messages indésirables reçus sur nos boîtes mail semble avoir explosé. Comment expliquer une telle recrudescence ? Quel est l’objectif de ces mails ?

Jérôme Durel : Le spam, c’est une longue histoire avec Internet. Cela a existé dès le début d’Internet et des e-mails quasiment. Beaucoup d’efforts ont été faits dans les années 1990 et 2000 face à la recrudescence des spams. De nombreuses sociétés ont investi dans les filtres anti-spam. Ces dispositifs sont de plus en plus efficaces. Ils sont capables de filtrer énormément de spams.

Avant cette recrudescence récente, les spams étaient très bien filtrés. La technologie a évolué. Dans le domaine de la cybersécurité, c’est un peu le jeu du chat et de la souris, quand une entreprise parvient à bloquer un système, les pirates arrivent à le contourner. Les spams reviennent à la mode. Ils ont évolué permettant de passer les filtres. Comme ils sont plus visibles, on a l’impression qu’ils sont plus nombreux.

Il faut néanmoins différencier le spam classique, du spam arnaque et du spam marketing, qui sont des catégories bien différentes.

Le spam peut avoir une visée malveillante lorsqu’il est lié à une arnaque. Il faut différencier ce spam d’arnaque du mail marketing, de relance. Les mails de relances de e-commerçants peu scrupuleux et à la chaîne que l’on reçoit à de multiples reprises, cela correspond à du spam mais il n’est pas malveillant. Il peut être qualifié et identifié comme du spam marketing. Il faut différencier l’un de l’autre.

L’objectif de certains de ces mails correspond en revanche à une tentative d’arnaque. Il peut y avoir un objectif de phishing, de récupérer ainsi des identifiants de différents services pour soutirer des informations bancaires. Cela peut passer par une procédure pour confirmer l’accès à un service où à entrer des identifiants. Ces données seront en réalité envoyées à un pirate qui va pouvoir accéder à votre compte sur un site de e-commerce et faire des achats en ligne ou récupérer d’autres informations importantes. Vous pouvez avoir un faux mail de votre banque qui vous demande de confirmer votre mot de passe de la banque permettant ainsi une usurpation bancaire.

Il y a aussi l’arnaque via un mail expliquant que la personne qui rédige ce courriel est l’un de vos amis et qu’elle a besoin d’argent et que vous puissiez lui faire un transfert rapidement de 500 ou 1.000 euros via une plateforme comme Western Union. Ce sont des gens qui ont repéré votre nom, qui savent que vous êtes en relation avec telle personne et qui se font passer pour la personne en question qui aurait besoin d’argent. Il s’agit de spams qui sont beaucoup plus ciblés que les envois à la chaîne. Ils vont s’intéresser à votre nom, à vos relations, à votre travail…

Il y a de plus en plus de spams liés d’ailleurs au contexte professionnel. Vous pouvez recevoir par exemple un faux mail de votre patron vous demandant si vous confirmez cette commande de 1.000 euros ou qui vous demande de l’argent. Comme c’est un supérieur hiérarchique, on a tendance à faire confiance, à être moins vigilant et à se faire avoir par ces faux mails usurpant l’identité de votre patron.

La plupart des spams ont une visée d’arnaque et de malveillance pour vous retirer de l’argent.

Qui se cache derrière ces nombreux mails ?

Les spams à destination de la France sont historiquement émis depuis l’Afrique sub-saharienne. La recrudescence récente est plutôt liée à la Russie. Les Russes n’ont pas de lois très strictes sur ce sujet. Les spams n’ont en revanche pas vraiment de portée politique. Il s’agit de prendre de l’argent aux internautes. Les spams peuvent venir de n’importe où.

Comment pouvons-nous être placés sur des listes de diffusions auxquelles nous ne nous sommes jamais inscrits ?

Il s’agit là de listes de type marketing. La mécanique est proche de ce que les générations précédentes ont connu avec les annuaires téléphoniques. Des gens vendaient votre numéro de téléphone à différents services de télémarketing.

Typiquement, si vous vous inscrivez sur un site de e-commerce, en entrant votre adresse e-mail, votre nom, votre prénom, ces informations-là peuvent être revendues à des tiers à des fins marketing. Cela correspond à de l’achat de bases de données. Ce dispositif est légal dans certaines conditions. Des sites se rémunèrent ainsi sur les données qu’ils vendent. La pratique est aussi vieille que la publicité. C’est le même mécanisme avec les cartes de fidélité. Les firmes proposent parfois vos coordonnées à des enseignes de télémarketing.

Est-il vraiment utile de cliquer sur le bouton de désabonnement placé en bas de l’e-mail ?

Si ces services dépendent de grandes marques et de grandes entreprises, globalement ces boutons fonctionnent. Ce bouton permettant de se désabonner est une obligation légale. Sur tous les mails marketing, il y a une obligation légale.

Si en revanche, ces services sont d’importances plus mineures, vous avez moins de chances que cela marche. Et s’il s’agit de vrais spams d’arnaques, ils peuvent mettre ces boutons-là pour mieux vous piéger. En cliquant, vous prouvez alors qu’il y a quelqu’un derrière et ça peut donc être contre-productif. Cela peut servir à vous identifier comme personne réelle et comme quelqu’un susceptible d’ouvrir ce mail. Du coup, vous allez en recevoir de nouveaux.

Si vous trouvez des messages douteux, ne faîtes rien, n’ouvrez pas les messages. Si ce sont des grandes marques et que vous en avez marre de recevoir de trop nombreux mails de grandes entreprises, cliquer dessus ne posera pas de problème.

Existe-t-il des techniques pour éviter de recevoir ces nombreux courriers indésirables ?

Moins on donne d’informations, moins on est susceptible de recevoir des spams. Vous pouvez faire le choix d’utiliser une adresse mail spécifique pour certains de vos usages sur Internet ou certains types de services. Si vous souhaitez par exemple faire une simulation de crédit, on va vous demander votre adresse mail. Pour éviter les relances, vous pouvez créer une adresse mail temporaire. Cela vous évite de donner vos coordonnées personnelles ou votre adresse mail principale à des tiers. Vous pouvez aussi créer des alias pour vos adresses mails avec des références aux réseaux sociaux.

Ne communiquez pas votre adresse mail aux services dont vous doutez.

Il y a pas mal de forums qui vivent du marketing et des données personnelles, ne mettez pas votre adresse personnelle si vous faîtes un achat ponctuel sur cette plateforme et que vous savez que vous n’y retournerez pas.

Nous sommes dans un monde où l’informatique est partout. Le spam zéro n’existera pas. Vous pouvez juste en limiter l’impact.

Une fois qu'il est trop tard, comment arrêter d’en recevoir ?

La solution ultime consiste à effacer votre adresse mail et à repartir de zéro avec une nouvelle adresse. Cette solution radicale est assez pénible si vous avez déjà des contacts ou que vous utilisiez cette adresse pour des services ou des démarches importantes.

Vous pouvez également signaler les mails comme spam à votre fournisseur d’adresse mail. Vous pouvez indiquer que ce mail est un spam. Immédiatement, ça ne changera pas grand-chose pour vous mais au bout de quelques mois, cela permettra à Google de mieux identifier le type de de mail d’un point de vue sémantique correspondant à un spam et de mieux l’éviter.

Vous pouvez utiliser une deuxième adresse mail pour des services susceptibles de vous envoyer des spams. Vous pouvez créer une adresse mail uniquement pour les réseaux sociaux et l’achat en ligne par exemple. Vous gardez uniquement une adresse mail personnelle pour les discussions avec vos proches. Il est possible ainsi d’avoir une adresse mail pour le travail, une adresse mail pour le marketing, une adresse mail pour les réseaux sociaux. Cela impose de jongler entre les différentes adresses mails au quotidien.

Plus vous mettez de barrières pour limiter l’impact des spams, plus vous allez vous embêter dans la vie quotidienne. C’est une question d’équilibre à trouver.