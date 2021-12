Un homme joue à un jeu vidéo dans un cybercafé à Pékin, le 10 septembre 2021,

Jérôme Durel est journaliste et responsable éditorial pour le groupe Humanoid, éditeur de FrAndroid et Numerama.

Atlantico : Quels sont les meilleurs ordinateurs portables pour s'adonner à la passion du gaming ?

Jérôme Durel : Il n’y a pas de meilleur ordinateur. Il faut d’abord déterminer ses besoins et ses envies avant d’envisager tout achat. Certaines machines sortent quand même du lot. Elles peuvent être très polyvalentes et proposer des fonctionnalités intéressantes, le tout pour un prix correct. Chez Asus, la gamme Zephyrus est une valeur sûre et notamment le G15 qui offre un bon équilibre.

Quelle est la puissance minimale requise pour jouer aux dernières nouveautés ?

Avant de déterminer une puissance minimale, il faut d’abord se demander quel est le réel besoin. Il faut également savoir que les jeux vidéo sont de plus en plus demandeurs de ressources. Pour être à l’aise, il faut au moins un processeur Intel Core i5 ou i7 de dixième génération. Chez AMD, il faut se tourner vers les Ryzen 5, à partir de la série 3000.

Du côté de la carte graphique, qui est un élément essentiel, les Nvidia séries 2000 sont déjà suffisantes. Pour jouer à certains jeux pas trop gourmands on peut également partir sur des cartes graphiques moins chères comme la GTX 1650.

Sur les jeux cross-plateformes, mieux vaut-il privilégier la version pc ou console ?

De manière générale, le PC est plus puissant qu’une console pour des graphismes un peu plus fins avec plus de réglages disponibles. L’expérience sera forcément un peu meilleure mais cela dépend avant tout du type de jeu. Certains jeux se prêtent mieux aux PC car il est plus facile de jouer avec un clavier et une souris. C’est le cas des jeux de tirs. Par contre, pour jouer à un jeu d’aventure, l’expérience sera forcément plus confortable en jouant sur un large écran de télévision. C’est donc une question d’envie avant tout.

Peut-on garder son ancien ordinateur en changeant certains éléments comme la carte graphique ?

C’est très compliqué de changer des composants sur un ordinateur portable aujourd’hui. Par contre, les ordinateurs fixes sont très souvent montés pièce par pièce par l’utilisateur. C’est une opération facile pour les initiés et toutes les pièces peuvent être changées. Le processeur et la carte graphique apportent des gains de performance flagrants. La disque dur est également un élément intéressant à remplacer.

Est-il préférable de monter son ordinateur soi-même ou vaut-il mieux en acheter un déjà préparé ?

Il est forcément plus simple d’acheter un ordinateur déjà monté. Mais acheter un ordinateur en pièces détachées coûte toujours moins cher. Monter un ordinateur de A à Z reste compliqué mais de plus en plus de revendeurs de pièces informatiques proposent des services de montage pour une cinquantaine d’euros.

Quelles sont les meilleures configurations pour moins de 1000 euros ? 2000 euros ?

Il est possible de trouver des PC portables orientés gaming pour moins de 1000 euros mais ils risquent de manquer de puissance pour encaisser la plupart des jeux récents. Les grandes marques comme Asus ou MCI proposent des produits intéressants et fiables. Pour avoir une expérience satisfaisante, je pense qu’il faut investir au moins 1200 ou 1300 euros.

A partir de 2000 euros, la puissance sera bien plus élevée, mais de nombreux éléments seront de meilleurs qualités, notamment l’écran, les plastiques … La machine sera aussi moins bruyante.

Quels sont les accessoires de gaming indispensables à placer sous le sapin ?

Il y a trois produits indispensables. Le clavier, la souris et les casques audio. Ils ne sont pas compliqués à choisir et ne nécessitent pas de montage. De plus, leur prix est abordable par rapport aux composants. Il y a de très bonnes souris pour une centaine d’euros et des claviers mécaniques de très bonne qualité à partir de 150 euros. On peut également trouver des casques très corrects dans le même ordre de prix.

