Que valent les systèmes de détection des caméras ou appareils photos cachés à l’hôtel ou dans un Airbnb ?

Anthony Poncier est Docteur en Histoire, membre du collectif Réenchanter Internet et expert en transformation digitale et en stratégies collaboratives. En cette qualité, il accompagne les entreprises dans la conception de leurs stratégies médias sociaux, ainsi que dans la création de leurs réseaux internes.

Atlantico : On voit de plus en plus d’outils contre les caméras cachées dans les lieux publiques, Airbnb etc qui sont mis en vente. Est-ce qu’il faut s’inquiéter de ce sujet ?

Anthony Poncier : D’abord il faut dire que les caméras cachées présentes dans les lieux publics sont contraires à la loi. Tout lieu publique filmé doit être signalé. Cela ne peut donc pas être réutilisé dans une démarche juridique ou autre puisque c'est illégal.

Il est vrai qu'il est de plus en plus facile de cacher une caméra mais cela ne veut pas dire qu’il y a une « épidémie » et qu’il y en a partout. L’idée de prendre des objets pour détecter les caméras ne marche pas très bien et la vraie question qui se pose est que ces caméras n’ont aucune sécurité et sont très facilement piratable à distance. Ces caméras sont souvent installées par des parents pour surveiller le/la baby-sitter ou autre et ça peut finalement se retourner contre eux.

Pour certains, cela peut être un moyen de surveiller les locataires mais c’est vraiment difficile à savoir. Lorsque l’on en voit dans les Airbnb, ce sont souvent des gens qui ont équipé leur maison de vidéo-surveillance et ont oublié de l’enlever, de la désactiver au moment de la location. Il n’y a pas une recrudescence des cas de surveillance de ce genre.

Y a-t-il des méthodes pour contre cela malgré tout ?

La caméra est rarement bien cachée et le plus efficace reste de chercher soi-même les quelques endroits ayant une vision globale sur une pièce. À moins d’avoir loué un château avec 50 pièces, il n’y a pas tant que cela d’endroits ou cacher ce genre de caméras. Avoir recours à des outils s’avère ridicule.

Des entreprises se développent-elles tout de même à ce sujet ?

Beaucoup d’entreprises le font mais ce sont les mêmes qui font de la détection de micro etc. Ce sont plus des outils sui surfent sur le côté enquête et paranoïa et ce phénomène n’est pas nouveau. Ce marché existait avant et existera après. La question de la surveillance à notre insu ou de voyeurisme est plus un outil marketing qu’autre chose pour ces sociétés.

Le jour où ce genre de phénomène créera des problèmes sera quand un loueur voudra utiliser ces images pour preuves de dégradations ou autre dans son logement. Un problème de jurisprudence se créera et peut-être que là la question prendra plus d’ampleur. Pour l’heure, il y a un flou juridique autour de cela et ce genre d’évènement pourrait permettre de le couvrir.

C’est anecdotique et comme personne ne s’en est plaint, ça ne restera qu’un phénomène sans réelle ampleur.