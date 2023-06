Quand la dystopie pixellise la joaillerie et quand la pieuvre dévoile son secret : c’est l’actualité matrifestive des montres

La jaspe rouge d’une horlogerie pour fashionistas gâtées (Gucci).

Mais aussi, pour une Fête des mères réussie, des chronographes virilement féminins, une grande comédienne à Paris, des heures sautantes qui agrippent le regard et une rencontre entre Sagan et Bardot…

GUCCI : Une menthe verte et une brique rouge…

Présentée à la veille de la grande pandémie internationale, la montre Grip n’a pas bénéficié de la rampe de lancement idéale, ce qui la rend toujours plus neuve de saison en saison. Il faut dire que son style détonne un peu, par sa forme autant que pour son affichage de l’heure que par les couleurs dont elle sait se parer. Avec ses heures sautantes et ses minutes « traînantes », la Grip est une montre de culture contemporaine – tendance nouvelle génération – dont le grip tient à sa façon d’accrocher le regard, à son propre poignet comme au poignet de ses voisines : la touche rétro est naturelle, mais elle dévoile une sacrée modernité de l’approche horlogère. La version vert menthe à base de chrysoprase naturelle de cette année 2023 mérite le détour (option rouge brique en jaspe rouge disponible : ci-dessus). Une montre sans la moindre concurrence en boutique : il y a une fashionista qui sommeille dans le cœur de toutes les mamans qu’on veut fêter…

CHANEL : Une dystopie joaillière…

Passez à la vitesse lumière avec cette somptueuse J12 de Chanel en version Hyper Cybernetic : une montre pixellisée par des diamants dont l’éclat contraste avec la céramique noire du boîtier (38 mm), de la lunette et du cadran – l’or assurant ici la structure graphique de l’ensemble. Le style est assez déjanté, mais plutôt très séduisant dans son approche pas très orthodoxe de la plus précieuse des hautes horlogeries mécaniques : depuis l’époque de la grande Mlle Chanel, bousculer les codes a toujours été la ligne de conduite de Chanel. Entre l’esprit dystopique de Matrix et la vénérable colonne de la place Vendôme, c’est une amusante incursion de la haute joaillerie dans l’univers de la science-fiction. Chanel y démontre à la fois son insolence, son non-conformisme et un sens de l’humour qui atténue l’impact d’un prix public sévèrement tarifé (comptez six chiffres) quoique justifié par les 240 diamants sertis dans chacune des 55 pièces de cette série limitée pour les mamans qui ont déjà tout – sauf cette J12 hors du commun…

BVLGARI : Une joaillerie dégenrée mais pas dérangée…

Une séquence joaillière assez exceptionnelle, surtout pour le plaisir des yeux, sauf si vous avez les moyens ordinaires d’un oligarque ou d’un narco-trafiquant : dans la série de ses Octo Roma, qui constituent une des plus belles collections « sport chic » actuellement en vitrine, voici une Octo Roma Mediterranea totalement extravagante ! La forme octogonale du boîtier a été respectée, mais on a ajouté à cette montre à secret de très haute joaillerie un « couvercle » ultra-précieux qui cache le cadran [qui n’en n’est pas un tellement il est « squeletté »] où tournent les aiguilles. Normalement, cette montre à secret, animée par un tourbillon, est… masculine, mais quelle femme ne craquerait pas pour ce bijou de poignet de 44 mm, dont l’or rose est serti – dessus, dessous, dedans, de côté – de diamants, de saphirs, d’émeraudes et de tourmalines Paraïba. La pieuvre et ses tentacules en trois dimensions n'ont rien de particulièrement viril, au contraire ! Nous préférons ne pas vous avouer le prix de cette montre à remontage manuel pour ne pas vous plonger dans un état de catalepsie avancé, mais il va chercher très haut dans les six chiffres : espérons qu’il y aura quand même quelques heureuses mamans pour en profiter…

ICE-WATCH : Une éthique à vocation esthétique…

Les chronographes sportifs ne sont plus forcément réservés aux seuls mâles : Ice-Watch en a travaillé quelques-uns, en toute élégance, pour les poignets féminins les plus dynamiques, au bureau comme en week-end ou en séquence sportive. Dans les roses ou dans les jaunes, les couleurs pétantes de l’identité Ice-Watch aident à ne pas se prendre trop au sérieux, mais on peut opter pour des modèles plus « classiques », bicolores [avec un décalage savamment calculé], ou plus précieux, avec des touches d’or qui ne manquent pas d’élégance. Si la taille respectable (40 mm), le confort au porter est assuré par la légèreté d’une montre positionnée à moins de 130 euros, ce qui permet d’en changer régulièrement. L’indispensable touche éco-responsable est assurée par le matériau composite du boîtier (« biopoly »), ainsi que par les efforts de la marque pour repenser toute sa production (écrin compris) et sa commercialisation dans une logique toujours plus respectueuse de l’environnement. La couleur, l’esthétique, le style et l’éthique écologique : les mamans chics vont aimer…

SAINT HONORÉ : Une plongée au cœur de Paris…

Même si elle n’est plus exactement « française » maintenant qu’elle est parfumée aux pétrodollars proche-orientaux, et même si elle n’est plus « familiale » comme autrefois, la maison Saint Honoré reste une grande référence de l’horlogerie hexagonale : on y cultive toujours un goût parisien qui sait s’appuyer sur les piliers touristiques de la capitale autant que sur les piliers de l’esthétique des plus belles montres des grandes marques suisses. Témoin cette Odéon (28 mm), qui marie l’acier et l’or rose PVD tout en rendant hommage au quartier de l’Odéon, au cœur de Saint-Germain-des-Prés : aucun de ces détails qui font mouche au poignet n’a été oublié, qu’on parle du bracelet métallique, du cadran sobrement dépouillé ou de la ligne géométriquement adoucie d’une proposition très féminine, animée par un mouvement à quartz suisse, étanche à trente mètres et facturée à moins de 900 euros. Si l’Odéon est un théâtre, cette montre Saint Honoré est une grande comédienne – les mamans gâtées vont adorer.

KELTON x MICMAC ST. TROPEZ : Gunther et Françoise…

Entre références iconiques des années soixante et soixante-dix, on peut toujours s’entendre. Kelton, c’était une des plus célèbres marques « françaises » d’avant la révolution du quartz qui a balayé toutes les gloires de l’horlogerie tricolore. Micmac St-Tropez, c’est une griffe de mode née dans les années Bardot de la légende tropézienne qu’on vient de ressortir du congélateur, dans le même esprit – celui de Françoise Sagan découvrant les collections de mode préparées par Gunther Sachs, le boy-friend de Brigitte Bardot et s’écriant : « Qu’est-ce que c’est que ce micmac ? ». L’entente entre les deux marques revenues récemment sur le marché était facilité par une même impertinence, une même espièglerie et une même propension à un joyeux hédonisme. D’où cette montre, baptisée Tictac, assemblée en France dans le Gers (Lectoure) et dotée d’un mouvement automatique japonais, mais animée d’une indéniable touche tricolore, comme ce bracelet métallique qui rappelle les trois jambes d’un « M ». Pas de montre de nouvelle génération sans vis sur la lunette : elles y sont ! Le prix de ce sympathique bijou de poignet ne dépasse pas les 500 euros, ce qui est plutôt intelligent pour ce concentré d’élégance rétronostalgique. Une offre idéale pour les mamans qu’on veut fêter…

