Quand (et comment) remplacer la batterie de votre smartphone

La batterie d'un téléphone s'use plus vite que l'appareil en lui-même.

Jérôme Durel est journaliste et responsable éditorial pour le groupe Humanoid, éditeur de FrAndroid et Numerama.

Atlantico : Est-il utile de changer la batterie de son téléphone pour prolonger sa durée de vie ?

Jérôme Durel : Oui. La batterie est l'une des rares pièces d'usure d'un téléphone. Plus le temps passe, moins elle est efficace : c'est quelque chose de très naturel. Au bout de deux ou trois ans, la batterie commence à battre un peu de l'aile et l'utilisateur constate qu'elle ne tient plus la charge. C'est là qu'il est temps de la remplacer. Cela permettra de redonner au téléphone son autonomie d'antan mais attention : les performances ne changeront pas.

Est-ce quelque chose que l'on fait suffisamment ?

Je ne connais pas les chiffres, mais de façon empirique on peut noter que ce remplacement reste assez rare. Mais cela se fait, notamment car cela permet de faire des économies. En termes de performances, un téléphone milieu-haut de gamme est suffisamment puissant pour être utilisé pendant quatre ou cinq ans sans problème. Or, souvent, la batterie va s'user avant que l'on sente un ralentissement des performances du produit. Plutôt que d'acheter un téléphone neuf, il est donc tout à fait pertinent de simplement changer sa batterie pour prolonger sa vie pendant un ou deux ans supplémentaires.

Est-ce compliqué de changer sa batterie ? Les constructeurs n'encouragent-ils pas à changer de téléphone plutôt que la batterie ?

Cela a effectivement beaucoup évolué. Si vous avez eu un téléphone portable dans les années 1990 et 2000, vous vous souvenez certainement des batteries qui s’enlevaient en deux secondes. Ce n'est plus le cas. Il y a plusieurs raisons à cela. Certaines sont avouables et tout à fait juste : en intégrant les batteries de manière plus profonde dans le téléphone, les constructeurs gagnent au niveau de l'encombrement et peuvent proposer des téléphones plus fins (car il n'y a pas besoin de connecteurs, etc.). C'est pour cela que les batteries sont moins remplaçables qu'avant. Mais, de manière moins avouable, il faut aussi noter qu'un constructeur préférera garder autant que possible la mainmise sur son SAV.

Comment faire pour changer une batterie ? Faut-il forcément faire appel à un réparateur ?

Vous pouvez effectuer cette opération vous-même, mais ce n'est pas très facile. Il faut être bricoleur et avoir les outils appropriés : en fonction des marques, les formes des tournevis seront différentes. Souvent, les batteries sont collées au téléphone, et il faut donc un pistolet thermique pour les décoller, etc.

L'option la plus pratique est de déposer son téléphone chez son constructeur. Apple, par exemple, fait ce changement dans ses Apple Stores. Samsung le fait également dans certaines de ses boutiques. En passant par un constructeur officiel, vous bénéficierez de son expertise et de ses garanties. Le problème, c'est que c'est souvent cher. Par exemple, chez Apple, il vous en coûtera 75 euros pour un iPhone 8 à 12 et 55 euros pour un modèle plus ancien.

Pour réduire la facture, vous pouvez commander la batterie en ligne et l'apporter chez un réparateur de quartier, qui aura l'habitude de faire cette manipulation. Par contre, ce canal n'est pas officiel : la réparation ne sera pas toujours aussi précise que via un réparateur officiel.

Y-a-t-il moyen de vérifier l'état de la batterie de son téléphone ?

Certaines marques le proposent. Par exemple, les iPhones ont un diagnostic de batterie dans les réglages. Mais dans tous les cas, quand votre batterie rendra l'âme, vous vous en rendrez compte !

