Petits conseils pour bien choisir sa clé USB

Jérôme Durel est journaliste et responsable éditorial pour le groupe Humanoid, éditeur de FrAndroid et Numerama.

Atlantico : Quels sont les éléments à prendre en compte avant de choisir une clé USB ?

Jérôme Durel : Il y a trois éléments à prendre en compte avant de choisir une clé USB :

Le premier est la mémoire, ou stockage : généralement, les clés modernes commencent à 16 ou 32 Giga et peuvent monter jusqu’à 128 ou 256 Giga.

Ensuite, il faut faire attention au connecteur. Aujourd’hui, il y a principalement deux types de connecteurs sur le marché. Le connecteur USB-A, le plus classique, qui est en passe d’être remplacé par le USB-C, que l’on peut brancher dans tous les sens. Avec ce dernier, il n’est plus nécessaire de retourner encore et encore la clé avant de réussir à la brancher, ce qui pouvait être assez agaçant.

Enfin, si vous souhaitez acquérir une clé USB comme outil de stockage mieux sécurisé et plus simple d’utilisation, il existe des modèles avec des clés de chiffrement ou des capteurs d’empreintes digitales, un peu comme sur certains smartphones. De cette façon, vous êtes sûr que personne ne pourra avoir accès à vos données.

Quelles sont vos recommandations en matière de clés USB et comment s’y retrouver parmi les nombreux modèles existants ?

Il n’y a pas réellement de meilleure clé USB, tout dépend de l’usage que l’on souhaite en faire. Cependant, certaines marques ont une meilleure réputation que d’autres, comme Sandisk ou Lexar. Samsung est également un bon choix. Ce sont des marques dites « de confiance », la qualité ne devrait pas faire défaut.

Notez que si vous voulez simplement faire des transferts au quotidien, pas besoin de dépenser des sommes folles. À l’inverse, si vous souhaitez faire des stockage à plus long terme, il faudra un peu monter en gamme. Généralement, le prix reste un gage de qualité. Le principal élément qui peut le faire grimper est le stockage, mais il est préférable d’acheter un disque dur si vous souhaitez stocker de grosses quantités de données.

En terme de sécurité des données, existe-t-il des éléments particuliers à prendre en compte ?

Il y a deux aspects à prendre en compte :

Celui de la longévité de la conservation des données, c’est à dire l’usure du matériel. Si vous achetez une clé d’une marque connue, il n’y a normalement pas trop de soucis à se faire.

Enfin, il y a la sécurité informatique. Souvent, voire quasiment tout le temps, les clés USB de gamme moyenne ou haute prennent en charge plusieurs protocoles de chiffrement. Comme indiqué précédemment, certaines clés possèdent aussi un capteur d’empreintes digitales.

Si vous avez des données vraiment très confidentielles, notamment en milieu professionnel, une entreprise spécialisée est la mieux placée pour vous fournir votre matériel, avec les critères qu’ils estiment nécessaires. De manière générale, il n’est pas du tout recommandé de brancher du matériel personnel sur un ordinateur professionnel qui contient des données confidentielles.