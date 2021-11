Noël 2021 : les meilleurs cadeaux high-tech à acheter cette année

Apple iPhone 13

La firme à la pomme a sorti un nouveau modèle cette année et d’extérieur, il n’a rien d’étonnant. Cela reste un smartphone solide, équipé d’un appareil photo performant, mais à l’intérieur tout a été amélioré. La nouvelle batterie dure deux heures et demie de plus qu’avant, il capte la 5G, se charge (enfin) sans fil et la technologie MagSafe qui utilise des aimants intégrés permet d’attacher des accessoires au téléphone.

Comptez au moins 809 euros pour la version Mini avec 128 Go de stockage et 909 euros pour la version normale avec 128 Go de stockage.

Samsung Galaxy Z Flip3

Tous ceux qui ont connu les téléphones à clapet les regrettent. Ils étaient pratiques, avaient la classe et on se croyait dans Matrix. La marque Coréenne Samsung a écouté les nostalgiques et sorti la première gamme de smartphone pliant. Après un essai, peu concluant, elle revoit sa copie et sort le Z Flip3. Et c’est une réussite, son écran est beau, il résiste à l’eau, les photos sont de qualité, l’écran externe a un usage certes limité, mais il est présent et il est ultra pratique. Seul bémol, le prix, pour le modèle 128 Go de stockage comptez 1059 euros. Revenir au début des années 2000 a désormais un prix.

Microsoft Surface Book 3

Notre collègue Jérome Durel vous en avait déjà parlé , si vous hésitez à vous acheter un ordinateur ou une tablette, jetez vous sur une tablette hybride . Et l’une des meilleures sur le marché est la Surface Book 3. Même si elle n’est pas bon marché et coûte en moyenne près de 1800 euros, c’est un outil performant qui ne vous laissera jamais tomber. La prise en main est parfaite et elle combine la puissance d’un ordinateur portable avec l’ingéniosité d’une tablette détachable. À réserver aux créatifs qui ont besoin d’un ordinateur à forte capacité graphique.

À Lire Aussi

Quels applis et gadgets pour réussir la rentrée de ses enfants ?

Amazon Echo

Vous en avez entendu parler et il est l’heure pour vous de discuter avec une intelligence artificielle chez vous. Si vous n’avez pas peur de l’avenir, jetez vous sur l’enceinte Echo d’Amazon. Tout ce que vous aurez à faire est de demander tout ce que vous voulez à Alexa, la météo du jour, une recette et même de faire des blagues. Vous pouvez aussi connecter vos appareils à Echo et elle vous fera un plaisir de les contrôler devenant ainsi la véritable reine de la maison.

A partir de 30 euros

Nintendo Switch

Parce que la crise de semi-conducteurs pourrait venir mettre à mal l’approvisionnement en consoles, jetez vous dès maintenant sur la console de Nintendo. Aujourd’hui, il est encore facile d’en trouver une et Nintendo a sorti une version améliorée de sa console avec un écran OLED. À vous Zelda, Mario, Luigi et des bons moments entre amis.

La Switch classique est à partir de 270 euros et à partir de 320 euros pour le modèle OLED.