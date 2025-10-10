Revue de presse des hebdos

Marianne psychanalyse Macron, Le Point l’invite à partir; L’Express pointe la déroute économique française, Challenges voit Mélenchon basculer dans sa phase papy gentil; Darmanin joue les voyantes, Fabius expose ses talents de peintre à Shanghai

A la Une de vos hebdos cette semaine : Macron, bien sûr, comme pour rejoindre l’hallali, car le forcené (Marianne), s’est retranché à l’Elysée. Et même pas de pari sur un premier ministrable pour varier les Unes ! Ceux qui ont suivi le Vendée Globe liront le précieux témoignage de Charlie Dalin, son dernier vainqueur, qui s’il ne nous a pas fait rêver, a fait une course impeccable.