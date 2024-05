Mais pourquoi Raphaël Glucksmann a-t-il été expulsé d’un défilé du 1er mai ?

Raphaël Glucksmann, persona non grata ?

Nous sommes déjà le 2 et on continue de se perdre en conjectures...

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond , Intervalles, 2022

J’ai beau lire et relire les tweets des cadres de la Fi, celui de Mélenchon en tête, se désolidarisant du bout des lèvres de l’expulsion de Raphaël Glucksmann d’un défilé du 1er mai par leurs propres militants, et je ne comprends toujours pas les motivations concrètes des expulseurs.

Voyons voir, est-ce parce que le patron de Place publique, en dépit d’une alliance de circonstance avec un PS lui-même suspect, serait en réalité « de droite », ce qui rendrait sa présence naturellement inopportune dans un tel contexte ? Admettons, mais la « fête du travail » est théoriquement une journée de célébration transpartisane, pour ne rien dire d’une tradition pétainiste selon certaines interprétations déconstructionnistes…

Non, ça n’est sans doute pas la bonne explication.

A la tête d’une liste concurrente de celle des Insoumis aux européennes, Glucksmann serait-il perçu comme un danger en termes électoraux et son expulsion, à défaut d’être démocratique, pouvant au moins être qualifiée de pragmatique ? Mouais… Sa liste étant de droite, comme on vient de le voir, il ne saurait évidemment représenter un risque pour qui que ce soit à gauche.

Ce n’est donc pas de ce côté non plus qu’il faut chercher.

Autre hypothèse : brièvement passé par un mouvement libéral, l’homme serait-il notoirement insensible aux inégalités sociales et à la vie chère, ce qui aurait logiquement défrisé les manifestants ? Hum, dans son programme, il formule pourtant exactement la même proposition que la Fi de mettre fin aux écarts de salaires supérieurs à 20 dans les entreprises et exige même, toujours comme chez les Insoumis, un blocage des prix alimentaires à l’échelle européenne…

Là encore, on sèche...

Serait-il, pourquoi pas, raciste et hostile aux étrangers, qu’il forcerait à filer à l’anglaise jusqu’au Rwanda s’il faisait un bon score le 9 juin prochain ? Que nenni : son programme comprend justement, outre l’instauration d’un « droit de sauver » communautaire, « l’abolition de la criminalisation de la solidarité » et même la création d’un dispositif de « solidarité effective et obligatoire » des Etats-membres à l’égard des migrants…

Non, vraiment, il doit y avoir un autre truc...

Serait-il un crypto-masculiniste ? Son rapport aux femmes serait-il douteux ? Ça n’est pas flagrant : sur ce dossier, les programmes de Place Publique/PS et de la Fi sont pratiquement des copier-coller l’un de l’autre, de l’inscription de l’IVG dans la charte européenne des droits fondamentaux à la mise en place d’une « clause de l’Européenne la plus favorisée pour l’égalité des genres ».

Encore loupé, on dirait. Je pense que je vais laisser tomber et laisser planer le mystère.

Mais tout de même, Glucksmann, ça sort d’où un nom pareil, ça sonne bizarre.