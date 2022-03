Les raisons du grand retour des téléphones portables basiques

Le modèle "Nokia 3310" du finlandais HMD global au Mobile World Congress, le premier jour du MWC à Barcelone, le 27 février 2017.

Un téléphone basique, qu’est ce que c’est ?

Un téléphone basique ou dumbphone est un appareil équipé de fonctionnalités limitées comparé aux smartphones les plus modernes. Avec lui on peut téléphoner, envoyer des textos et prendre des photos de qualité moyenne. Il est impossible de se connecter sur un store et de télécharger Tik Tok, Instagram ou même Twitter pour y prononcer des insanités.

Cet usage restreint rappelle celui des premiers téléphones de la fin des années 90. Mais contrairement à la fin du 20e siècle, ces appareils sont devenus peu chers et ils sont intéressants pour ceux qui ont besoin de s’équiper d’un appareil pour seulement … téléphoner. Ils peuvent donc être pratiques pour des séniors pas forcément à l’aise avec la technologie, mais surtout ils sont devenus un moyen de quitter la sollicitation permanente des smartphones sans pour autant se couper du réseau.

Pourquoi reviennent-ils à la mode aujourd’hui ?

Une nouvelle génération de téléphone basique est arrivée sur le marché et de nombreux utilisateurs répondent présents. Si le marché du smartphone a été à la baisse ces dernières années, celui-ci est en train d’exploser. En 2019, 400 millions de téléphones basiques ont été vendus dans le monde contre 1 milliard l’année dernière. Un véritable plébiscite.

Aujourd’hui, on remarque que l’on passe un temps de dingue au téléphone sur les réseaux sociaux, mails ou autre. Ces dumbphones se sont avérés être une solution idéale pour contrer la tentation de regarder des stories sur Instagram, scroller sur Facebook, danser sur Tik Tok ou même travailler.

La nostalgie joue aussi un rôle et même si ces appareils ne peuvent pas rivaliser avec les derniers modèles d’iPhone ou de Galaxy chez Samsung. Ils rappellent une époque où l’on regardait simplement son téléphone pour passer des coups de fil, regarder l’heure ou un texto et cela manque. Surtout qu’on ne recevait pas des mails de travail à toute heure et de textos assassins de son boss. S’équiper d’un dumbphone, c’est éviter tout ça.

Quels sont les modèles à acheter si l’on veut se procurer un modèle ?

Le téléphone basique a signé le grand retour du Nokia 3310. Avec lui, on redécouvre le plaisir d’avoir une batterie à longue durée de vie et de ne pas avoir à le brancher tous les soirs pour le charger. Le constructeur promet une autonomie d’un mois sans chargement en mode veille. Et vous pourrez aussi jouer à Snake. Il est disponible en quatre coloris à un prix défiant toute concurrence : 59,99 euros. Qui dit mieux ?

Le Light Phone a été créé comme un téléphone secondaire pour les personnes souhaitant faire une pause de leur smartphone le week-end. Cette start-up new-yorkaise propose un produit conçu pour être le moins utilisé possible. Il ne vous dérangera jamais et n’attirera jamais votre attention avec un design épuré et des notifications limitées. Et si par malheur des applications sont développées, ce sera avec l’aval du constructeur. Par contre tout cela a un coût : 320 euros. Oui, la tranquillité a un prix.

Le Caterpillar CAT B26, un téléphone solide robuste et entièrement submersible qui vous permet de téléphoner en toute situation pour 65 euros. Que dire de plus ?