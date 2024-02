Les multiples approches de l’activité parlementaire

Il existe plusieurs manières de raconter et d’expliquer le Parlement. C’est un lieu technique, où s’élabore la loi, selon des processus précis et techniques.

Il existe plusieurs manières de raconter et d’expliquer le Parlement. C’est un lieu technique, où s’élabore la loi, selon des processus précis et techniques.

Ancien assistant de députés, ancien journaliste parlementaire et aujourd'hui consultant, Samuel Le Goff fréquente le palais Bourbon et ses environs depuis 20 ans.

Il existe plusieurs manières de raconter et d’expliquer le Parlement. C’est un lieu technique, où s’élabore la loi, selon des processus précis et techniques. Mais c’est aussi un lieu où on fait de la politique, et c’est le mariage des deux qui fait le le charme (ou la difficulté) de bien saisir la réalité des assemblées parlementaires.

Deux livres, sortis récemment, offrent deux approches très différentes, mais qui finalement se rejoignent, pour comprendre et connaître l’Assemblée nationale : “Au Perchoir, les secrets des présidents de l’Assemblée” de Jean-Pierre Bédeï et Annabel Roger, et le “Dictionnaire encyclopédique du Parlement” de Damien Connil, Audrey De Montis et Priscilla Monge.

Le premier est dans la droite ligne, très classique, des livres écrits par les journalistes. C’est très pédagogique et se lit agréablement, avec des anecdotes, des témoignages et de nombreux entretiens avec les anciens présidents ou leurs collaborateurs. Même si peu de secrets sont révélés (surtout pour les périodes les plus récentes) on y apprend beaucoup de choses sur les multiples facettes du rôle des présidents. Le tout sans la moindre erreur ou approximation sur les points techniques.

Sans surprise, c’est l’aspect politique qui est, de loin, le plus développé, montrant en quoi le locataire de l’hôtel de Lassay peut être (de manière assez limitée) un acteur de la vie politique nationale. Il montre surtout le poids et l’influence du président dans le fonctionnement de l’Assemblée, où la personnalité joue autant que les outils techniques, pour réguler et gérer ce petit microcosme.

On y découvre par exemple les coulisses de l’élection au Perchoir, toutes différentes, certaines courues d’avance (comme celles de Laurent Fabius) d’autres qui se sont jouées au couteau, comme en 1978, entre le sortant Edgar Faure, et son prédécesseur, Jacques Chaban-Delmas.

Le deuxième livre est très différent, car il s’agit d’un ouvrage universitaire, pilotés par ses juristes, spécialisés en droit parlementaire, avec de nombreux auteurs où on retrouve tout le gratin du droit parlementaire français. Comme il s’agit d’un dictionnaire, donc une série d’articles assez courts et didactiques, avec à chaque fois, une petite bibliographie, pour aller plus loin. Il se picore, notice par notice, avec des entrées portant autant sur des procédures, que sur des concepts ou encore des points historiques.

On y trouve des articles aussi variés que “mythes et Parlement”, “Stratégies parlementaires”, “Ordre du jour” ou encore “Antiparlementarisme”. Certaines des 250 notices débordent un peu du cadre national, comme celles relatives au “speaker” de la chambres des Communes britannique ou encore au “Modèle de Westminster”.

C’est un ouvrage de référence pour comprendre l’intérieur de la machine, y compris dans les interactions entre droit et politique, vu du côté du droit, tout en restant compréhensible, ce qui n’avait rien d’évident. Les petites histoires et anecdotes qu’on y trouve ne portent pas sur la grande ou la petite politique, mais sur la vie parlementaire et les procédures.