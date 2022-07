Les meilleures applications pour apprendre une langue étrangère a l’heure des vacances

Avant, apprendre une langue était fastidieux et on devait se plonger des heures dans des manuels scolaires. Tout cela est fini, il y a des dizaines d’applications d’apprentissages des langues. Et pour vous aider à choisir l’application qui vous convient le mieux, nous avons examiné les meilleures outils d’apprentissages des langues sur le marché. Tout d’abord, délimitez bien votre objectif d’apprentissage linguistique. Êtes-vous venus ici pour apprendre à commander un café ou avoir un dialogue réel avec un autochtone ? Cela change tout.

Duolinguo, la référence et le meilleur rapport qualité prix

Vous ne connaissez pas Duolinguo ? Savez vous que l’essayer c’est l’adopter. Si cette application est devenue la plateforme d’apprentissage des langues la plus populaire aujourd’hui, c’est pour de bonnes raisons. L’interface est ludique, on comprend tout de suite ses missions et les leçons sont personnalisées en fonction de son style d’apprentissage.

Duolinguo offre des cours qui utilisent des exercices d’écoute, des questions à choix multiples pour apprendre de nouveaux mots, phrases et expressions. Le service propose également des discussions en groupe. Cela permet de vous connecter avec d’autres personnes qui apprennent la même langue que vous. Ainsi, vous pouvez échanger sur vos difficultés. Et c'est gratuit.

Memrise

Si vous utilisez une application d’apprentissage de langues juste avant les vacances, tout ce que vous voulez savoir c’est parler comme un local. Alors Memrise est faite pour vous. Cette application s’attaque à ce problème en vous apprenant des phrases du monde réel. Trève de « Brian is in the kitch », vous apprenez le local. Son interface intègre des vidéos courtes tournées par des habitants parlant leur langue et ensuite vous devrez reconnaître les phrases et mots qu’ils emploient. Le contenu est très fouillé pour chaque langue, mais les exercices peuvent être répétitifs et l’apprentissage est axé sur le vocabulaire et pas sur la grammaire. Malheureusement avec Memrise, vous risquez de ne pas aller plus loin que le café-restaurant.

Babbel

Voici une application payante, mais qui est l’une des plus efficaces. 14 langues sont disponibles à l’apprentissage et même si Babbel utilise des exercices à choix multiples ou d’écoute comme les deux autres applications, elle utilise des exemples de conversation pour apprendre à utiliser de nouveaux mots ou de nouvelles phrases. Il y a aussi une fonction de reconnaissance vocale pour vous aider à prononcer des phrases afin d’apprendre à prononcer les mots correctement. Ayez confiance, le programme a été conçu par des linguistes.

Pour un abonnement de 6 mois, payez 7,49 euros par mois. Pour 3 mois, 9,99 euros par mois et 12 mois 4,99 euros par mois.