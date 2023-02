Les députés insoumis reçoivent une leçon de culture parlementaire

Être parlementaire, ce n’est pas la même chose qu’être simple militant, tout n’est pas permis.

Ancien assistant de députés, ancien journaliste parlementaire et aujourd'hui consultant, Samuel Le Goff fréquente le Palais-Bourbon et ses environs depuis 20 ans.

Cette semaine, deux députés LFI, Thomas Portes et Aurélien Saintoul, ont été sanctionnés. Le premier s’est vu reprocher d’avoir posé, sur Twitter, écharpe tricolore en bandoulière, le pied sur un ballon à l'effigie d’Olivier Dussopt. Le second, dans le feu du débat sur les retraites dans l’hémicycle, a traité le ministre du Travail d’assassin.

Dans les deux cas, ces incidents ont provoqué des rappels au règlement et des interruptions de séance, dans une ambiance électrique. C’est précisément pour cela, plus que pour le fait générateur lui-même, que les sanctions sont tombées.

La photo de Thomas Portes a été prise dans la rue, lors d’une manifestation, donc en dehors de l’Assemblée. Mais une fois en séance, malgré de nombreuses demandes, il a obstinément refusé de retirer son tweet et de s’excuser, ne laissant aucune possibilité de faire redescendre la tension et de reprendre le cours des débats. Cela lui a valu la sanction la plus lourde, 15 jours d’interdiction d’entrée à l’Assemblée, avec privation de la moitié de son indemnité pendant deux mois. Aurélien Saintoul, lui, a compris qu’il valait mieux faire amende honorable, et après une série d’interventions de présidents de groupes ressemblant à une flagellation, il s’est platement excusé auprès d’Olivier Dussopt. Il n’a écopé que d’un rappel à l’ordre avec inscription au procès verbal, ce qui lui coûtera tout même un quart de son indemnité parlementaire le mois prochain.

Ces incidents ont été l’occasion d’une mise au point à gauche, sur les limites de la stratégie “insurrectionnelle” de LFI. En effet, les présidents de groupe de la NUPES (sauf LFI) ont enfoncé le clou, à l’image d’André Chassaigne, président du groupe communiste, 20 ans d’assemblée, dont 10 comme président de groupe et doyen des députés de la NUPES : “Tenir de tels propos est absolument inacceptable. Nous sommes ici pour nous combattre, pour opposer des arguments, pour porter une parole sans concession. Mais jamais nos débats, nos arguments, ne doivent dériver avec des insultes portées contre des membres de cette assemblée et contre des membres du gouvernement. Le débat démocratique, c’est un échange d’idées, pas d’insultes”.

Être parlementaire, ce n’est pas la même chose qu’être simple militant, tout n’est pas permis. Les échanges dans l’hémicycle peuvent être rudes et polémiques, avec une part de théâtralité, voire d’excès. Cela n’a rien de nouveau, et Jean-Louis Debré l’a rappelé avec humour : “On n’est pas là pour boire le thé. Vous voulez que tout soit lisse, calme et silencieux ? Il faut aller à l’Académie, pas à l’Assemblée”. En revanche, il ne faut jamais se mettre en situation d’empêcher le travail de délibération, qui est le cœur de métier du parlementaire, et ne jamais créer de fossé irréparable avec vos collègues, qui paralyse l’échange.

Cette culture parlementaire, où on pouvait être capable de s’engueuler dans l’hémicycle, et d’aller prendre un verre ensemble à la buvette dans la foulée, s’est un peu perdue en 2017, lorsque la vague de dégagisme a emporté beaucoup de sortants. Si la situation n’a pas trop dérapé entre 2017 et 2022, c’est parce qu’il n’y avait que 17 insoumis et une forte majorité de macronistes, polis et bien élevés. L’arrivée de 75 insoumis décidés à en découdre, en 2022, a changé la donne.

On peut espérer qu’après cette séquence de recadrage, les jeunes et bouillants militants insoumis vont évoluer, se couler davantage dans le rôle de parlementaire, et adopter le comportement qui va avec. Ce serait une bonne chose pour notre démocratie, car le fonctionnement d’une assemblée repose essentiellement sur l’auto-discipline (aidée par la “pression sociale” des autres députés). Les sanctions ne sont là que pour envoyer un signal, marquer qu’une limite est franchie, mais ne sont pas efficaces pour traiter les refus assumés de “jouer le jeu” d’élus décidés à perturber les débats.