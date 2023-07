Les anti moustiques ne se valent pas tous, petits conseils pour repérer les méthodes plus efficaces

Quels sont les répulsifs contre les moustiques qui fonctionnent ?

Maintenant que l'été bat son plein, les moustiques ont fait leur apparition à travers les États-Unis. L'utilisation d'anti-moustiques peut protéger à la fois votre santé et votre santé mentale cet été.

Bien que les moustiques laissent des piqûres gênantes et irritantes sur votre peau, ils peuvent également poser un risque grave et parfois mortel pour votre santé. Lorsqu'un moustique vous pique, il peut transmettre des agents pathogènes nocifs qui causent des maladies dangereuses comme le paludisme, la dengue, le Zika et le Nil occidental.

Éviter les piqûres de moustiques

Les femelles moustiques piquent les gens pour obtenir des nutriments vitaux de notre sang. Ils utilisent ensuite ces nutriments pour fabriquer leurs œufs. Un seul repas de sang peut donner naissance à environ 100 œufs de moustiques qui éclosent en larves agitées.

Il existe plusieurs façons d'éviter de se faire piquer par les moustiques, de porter des vêtements longs et amples et de limiter le temps passé à l'extérieur, de placer des moustiquaires sur vos fenêtres et de se débarrasser de l'eau stagnante que les moustiques pourraient utiliser pour se reproduire.

Cependant, l'un des meilleurs moyens de vous protéger lorsque vous vous rendez dans un endroit où les moustiques affamés bourdonneront est d'utiliser des insectifuges.

Notre équipe du laboratoire de physiologie des vecteurs moléculaires de l'Université d'État du Nouveau-Mexique a étudié différents types de répulsifs contre les moustiques et leur efficacité pendant plus d'une décennie. Voici ce que vous devez savoir pour vous protéger cet été :

Tout savoir sur les répulsifs

L'utilisation de répulsifs contre les moustiques remonte loin dans l'histoire, certainement avant les récits historiques écrits. Certains des plus anciens enregistrements d'utilisation d'anti-moustiques remontent au début de l'histoire égyptienne et romaine. Pendant cette période, la fumée des feux de boue était souvent utilisée pour repousser les moustiques.

Aujourd'hui, nous avons plus d'options que nos ancêtres lorsqu'il s'agit de choisir le type d'anti-moustique à utiliser - sprays et lotions, bougies, serpentins et vaporisateurs, pour n'en nommer que quelques-uns.

Ces répulsifs interfèrent avec l'odorat, le goût ou les deux des moustiques. Le répulsif bloque ou surstimule ces sens. Les scientifiques comprennent comment certains répulsifs comme le DEET fonctionnent au niveau moléculaire, mais pour beaucoup d'entre eux, on ne sait toujours pas exactement pourquoi ils repoussent les moustiques.

Tester les répulsifs

Nous avons utilisé une variété d'expériences scientifiques en laboratoire et de tests sur le terrain pour découvrir ce qui fonctionne. Pour certains produits, le test était aussi simple que de mettre le bras traité d'un volontaire dans une cage avec 25 moustiques et d'attendre la première piqûre de moustique.

Pour d'autres, comme les bougies à la citronnelle, nous avons utilisé une soufflerie à vitesse lente et placé une bougie ou un appareil entre une personne et une cage de moustiques. Selon l'efficacité répulsive de l'appareil, les moustiques volaient vers la personne ou s'en éloignaient. Une autre expérience que nous avons menée était le test de choix du tube en Y où les moustiques ont choisi de voler vers la main de quelqu'un ou, s'ils sont repoussés, de voler vers l'option vide ou vide.

Répulsifs contre les moustiques qui ne fonctionnent pas

Les bracelets ne fonctionnent pas. Les grands magasins et les chaînes de pharmacies vendent des centaines de variétés différentes de bracelets. Ils sont commercialisés en tant que bracelets, bracelets et montres "anti-moustiques", et leurs matériaux peuvent varier du plastique au cuir. Même s'ils sont chargés de répulsifs, ils ne peuvent pas protéger tout votre corps des piqûres de moustiques.

Les appareils répulsifs à ultrasons ne fonctionnent pas. Ceux-ci se présentent sous la forme de plug-ins électriques, de variétés autonomes ou d'accessoires ressemblant à des montres qui prétendent émettre un son à haute fréquence qui dissuade les moustiques en imitant les chauves-souris. Cependant, dans les études scientifiques, les appareils répulsifs à ultrasons ne parviennent pas à repousser les moustiques. En fait, lorsque notre laboratoire a testé l'un de ces appareils, nous avons constaté une légère augmentation de l'attraction des moustiques pour le porteur.

Les compléments alimentaires – vitamine B, ail, etc. – ne fonctionnent pas. Aucune preuve scientifique ne montre que ces suppléments protègent les gens contre les piqûres de moustiques.

Les répulsifs à base de lumière ne fonctionnent pas. Ces appareils se présentent sous la forme d'ampoules colorées et n'attirent pas les insectes qui volent vers la lumière blanche. Cette approche fonctionne bien sur les papillons de nuit, les coléoptères et les punaises, mais pas sur les moustiques.

Des répulsifs contre les moustiques qui fonctionnent

Et voici notre classement de ce qui marche, en commençant par le meilleur répulsif/actif.

Le DEET fonctionne. Le DEET, nom chimique, N,N-diéthyl-méta-toluamide, a été développé dans les années 1950 par l'armée américaine et est un anti-moustique bien établi avec une longue histoire d'utilisation. Plus le pourcentage est élevé, plus la durée de protection est longue - jusqu'à six heures.

Picaridine fonctionne. Ce répulsif synthétique peut protéger jusqu'à six heures à une concentration de 20 %. Ce répulsif est une alternative prometteuse au DEET.

L'huile d'eucalyptus citronné, ou OLE, fonctionne. L'OLE, avec l'ingrédient actif PMD, est une alternative végétale au DEET et à la picaridine. Ses propriétés répulsives peuvent durer jusqu'à six heures.

Autres huiles essentielles - certaines fonctionnent, d'autres moins. Nous avons appliqué 20 huiles essentielles différentes dans un mélange de lotion à 10 % d'huiles essentielles sur la peau des volontaires. Voici ce que nous avons trouvé :

L'huile de clou de girofle fonctionne. Cette huile, avec l'ingrédient actif eugénol, peut protéger des piqûres de moustiques pendant plus de 90 minutes à une concentration de 10% en lotion. L'huile de cannelle fonctionne. Cette huile, aux principes actifs cinnamaldéhyde et eugénol, peut protéger des moustiques pendant plus de 60 minutes à une concentration de 10% en lotion. Le géraniol et le 2-PEP, ou propionate de 2-phényléthyle, agissent pendant environ 60 minutes à une concentration de 10 % en lotion. L'huile de citronnelle fonctionne, mais pas si bien. Nous avons trouvé de l'huile de citronnelle à une concentration de 10% seulement protégée des piqûres de moustiques pendant environ 30 minutes.

Si vous prévoyez de mélanger votre propre anti-moustique à base de plantes cet été, rappelez-vous que les huiles essentielles sont des mélanges complexes de produits chimiques fabriqués à partir de plantes qui peuvent provoquer des irritations cutanées à des concentrations élevées.

Sur la base de notre étude, nous vous recommandons d'utiliser des répulsifs contenant l'ingrédient actif DEET si vous vivez ou voyagez dans des régions à haut risque de transmission de maladies à transmission vectorielle. Cependant, les répulsifs à base de plantes fonctionneront très bien pour prévenir les piqûres de moustiques nuisibles dans les zones à faible risque, tant que vous les réappliquez au besoin.

Cet article a été publié initialement sur The Conversation : cliquez ICI