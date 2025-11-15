POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

"Voici", "Public" et "Closer".

Blurred background"Voici", "Public" et "Closer".

REVUE DE PRESSE PEOPLE

15 novembre 2025

Le prince William karcherise sa royale famille, Harry & Meghan pataquisent celle des Kardashian, Charlène de Monaco s’enjoaillise ; Orlando Bloom humilie Katy Perry, Paris Jackson se dé-défonce, Kylie Minogue se justin-bridouïse; Emily Ratajkowski emballe son Frenchie

Entre un prince en mode vice-roi, un frère pinceau à la main, des Sussex pris dans une tempête Instagram et un clan Kardashian en pleine démonstration de puissance, la semaine a couronné l’art de soigner son image.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

15 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

Populaires

1Et pendant la suspension de la réforme des retraites, qui s’intéresse à la crise du premier emploi pour les jeunes actifs ?
2Audiences radio : de France inter à Nova, le grand déplacement
3Divorces : la malédiction si contemporaine du mari… trophée
4Mais pour qui (et quoi) se battent la gauche et le RN ? Les retraités ont épargné 76 % des revalorisations de pension accordées en 2024
5Et au fait, la libération de Boualem Sansal vue par les Algériens, ça donne quoi ?
6« Violent, humiliant et autoritaire » : à Avignon, Raphaël Arnault sème la terreur au sein des troupes LFI
7Le prince William karcherise sa royale famille, Harry & Meghan pataquisent celle des Kardashian, Charlène de Monaco s’enjoaillise ; Orlando Bloom humilie Katy Perry, Paris Jackson se dé-défonce, Kylie Minogue se justin-bridouïse; Emily Ratajkowski emballe son Frenchie