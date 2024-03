Des panneaux solaires et des éoliennes près de Lichtenau, dans l'ouest de l'Allemagne, le 31 mai 2023.

Atlantico : La Cour des comptes allemande dresse un tableau apocalyptique de la transition énergétique déployée par Berlin dans un rapport. Quels sont les principaux enseignements des conclusions de la Cour des comptes fédérale allemande concernant la transition énergétique ?

Samuel Furfari : Elle a estimé que malgré les coûts astronomiques pour faire la promotion des énergies renouvelables, les résultats escomptés n’ont pas eu lieu. Il y a beaucoup de retard par rapport aux objectifs qui avaient été fixés. Il y a également un manque d'investissements dans les infrastructures.

Le développement des éoliennes ou de certaines centrales a notamment été freiné avec des défauts d’infrastructures et d’investissements, notamment pour les câbles dans le cadre du transport et de l’acheminement de l’énergie. La Cour des comptes souligne cette erreur et le manque d'infrastructures.

Selon les chiffres de la Cour des comptes allemande, le retard par rapport à la planification pour l'extension du réseau serait en mauvaise voie. Il y aurait un retard de sept ans et de 6.000 kilomètres apparemment. Il serait nécessaire d’investir plus de 460 milliards d'euros pour l'expansion du réseau électrique. Sachant que les tarifs de l’électricité ont déjà augmenté de 43 % pour les clients résidentiels et de plus de 32 % pour les clients commerciaux et 80 % pour les clients industriels, ne va-t-il pas y avoir un rejet massif de la politique de l'Energiewende ?

Cette question est fondamentale. Derrière les centrales électriques, il y a tout un réseau électrique entre la centrale et votre interrupteur à la maison. Ce réseau électrique est gigantesque parce qu'il faut transporter de l'électricité sur des longues distances. Ensuite, elle est transformée à plus bas voltage et ensuite elle est distribuée dans les rues jusque dans votre logement. Tout cela coûte extrêmement cher. En France, une usine qui produit de l'électricité, s'appelle une centrale électrique. C'est la même chose en espagnol et en italien. Dans les autres langues, le mot utilisé n’est pas le même. Pourquoi ? Parce qu'à l'origine de la production d'électricité, il y avait une dispersion des usines d'électricité. Chacun développait sa petite usine. Et puis il fallait faire construire un réseau aux alentours de cette usine. Progressivement, on s'est aperçu que le bon sens exigeait de ne pas avoir des petites centrales, mais d’avoir une centrale. Il fallait centraliser la production d'électricité. Depuis le XXᵉ siècle, l’objectif a été de faire des grosses centrales.

Mais à partir du moment où vous considérez que les petites centrales représentent l'avenir, vous devez multiplier le nombre de kilomètres. La Cour des comptes allemande évoque 600 000 kilomètres de retard. La situation est catastrophique et témoigne de l’erreur commise dans la transition énergétique allemande. L’invention des smart grids, du réseau intelligent ont été une erreur Les réseaux n’étaient pas “stupides” avant. Les réseaux électriques étaient bien gérés par le passé. Dans les écoles polytechniques, dans les sections d'électricité, il y a toujours eu plusieurs sections. Dans le domaine de l'électricité, il y a des ingénieurs spécialisés en réseaux électriques.

Cet aspect fondamental a été écarté car il fallait justifier la multiplication d'éoliennes et de panneaux solaires. Et donc c’est pour cela qu'il y a 600 000 kilomètres de retard. Tout cela a été fait avec du cuivre et le cuivre coûte horriblement cher.

Lorsque l’on pense que le vent est gratuit et que donc tout va être gratuit, cela aboutit à une erreur énorme sur l'énergie.

Exprimant de gros doutes quant à la possibilité d'une élimination rapide du charbon en 2030, la Cour fédérale des comptes allemande alerte sur le fait que les dix centrales électriques au gaz prévues ne suffiront pas à garantir la sécurité d'approvisionnement. L'objectif d'un approvisionnement sûr en électricité ne peut donc être garanti. Est-ce que là aussi, il n'y a pas une crainte face à cette transition au charbon de voir des risques liés à l'énergie ressurgir en Allemagne ?

La Cour des comptes a souligné quelque chose de très grave. Plus vous développez des énergies alternatives, variables et intermittentes, plus vous devez préparer une solution de secours et pérenne.

Il n’est pas possible de créer une éolienne et à côté ne pas avoir une autre centrale. En Europe, il y avait assez de centrales existantes. Lorsque l’on ajoutait une éolienne, après tout, il y avait des centrales au charbon ou nucléaire ou au gaz qui fonctionnaient. A partir du moment où en Allemagne on arrête tout et on ne veut plus que de l'éolien et du solaire, vous êtes obligés de construire une centrale éolienne et solaire classique.

Or, vous ne pouvez pas baser un réseau électrique uniquement sur des éoliennes et du solaire car l'éolien ne produit que 23 % du temps et le solaire 11 % du temps. Donc quand vous installez une éolienne, il vous faut quelque chose qui va fonctionner 75 % du temps. Les Allemands l'ont compris et suite à leur décision d’arrêter le charbon à cause des émissions de CO2 et comme l’Allemagne ne veut plus de nucléaire, il va falloir faire des centrales au gaz.

Mais avec la difficulté qu'il y a eu avec la Russie, l’Allemagne est vraiment fragilisée car il n’y a plus assez de gaz et le gaz est de plus en plus cher. En Allemagne, les difficultés sont réelles car ils ne peuvent pas développer l'éolien et il n'y a pas assez de centrales au gaz.

La Cour fédérale des comptes a également critiqué le fait que le ministère de l'Economie ait présenté de manière trop positive l'évolution des prix de l'électricité. La Cour constate que les coûts supplémentaires de la transition énergétique ne sont pas pris en compte, notamment les coûts intégrant l'expansion du réseau ou les capacités de secours. Est-ce que cela ne crée pas une fausse image des coûts réels de la transition énergétique ? Est-ce que cela ne va pas rendre plus difficile l'acceptation de la transition énergétique au sein de la population allemande ?

Cette vérité est en train de devenir patente. Les énergies renouvelables ont toujours été présentées comme peu chères, efficaces et permettant d’inonder le monde avec cette technologie. La situation allemande démontre maintenant que tout cela est complètement biaisé et faux.

La Cour des comptes allemande confirme que cette transition énergétique va coûter beaucoup plus cher que ce qui était prévu et anticipé.

En France aussi, la Cour des comptes a aussi fait le même constat l’an dernier. Mais cela n'a rien changé. Personne ne met en pratique les conclusions du rapport.

Le président de la Cour aurait déclaré que la sécurité d'approvisionnement était menacée, que l'électricité est coûteuse et le gouvernement fédéral n'est pas en mesure d'évaluer de manière exhaustive l'impact de la transition énergétique sur le paysage, la nature et l'environnement. Est-ce que nous assistons à un grand gâchis allemand ? N’est-ce pas inquiétant pour l'avenir de l'Allemagne et même pour l'Europe sur le plan de l’énergie ?

La Cour des comptes allemande a aussi mentionné le gâchis environnemental car il est vraiment insupportable de voir des éoliennes partout en Allemagne. Il y a un immense gâchis pour quelque chose qui n'apporte pas grand chose et surtout, au niveau mondial, les autres pays ne cessent pas d'émettre du CO2. Ce que fait l'Allemagne est vraiment totalement insignifiant dans le cadre de la lutte pour le changement climatique et cela coûte horriblement cher, cela détruit le paysage. Les conclusions sont donc un zéro pointé pour l'Energiewende en Allemagne.

Il est urgent maintenant de changer la mentalité des députés européens. Il y a encore une trop grande majorité de politiciens à Strasbourg qui sont encore dans ce paradigme de l'Energiewende. Beaucoup de députés européens ne sont pas informés et ne veulent pas s'informer parce que pour eux la transition énergétique est un dogme.

La Cour des comptes allemande vient de donner un énorme coup dans la fourmilière énorme. J'espère qu’à Strasbourg, avec le prochain Parlement, il y aura tout de même une prise de conscience. Nous sommes en train de commettre des erreurs. Il faudrait aussi que l'Europe cesse de courir derrière les énergies renouvelables. Mais en pleine crise des agriculteurs, la Commission européenne vient de publier un rapport de 600 pages avec de nouvelles normes et de nouveaux objectifs à atteindre. Ils sont dans un monde parallèle.

Alors que le modèle allemand avait été plébiscité en Europe et que certains étaient tentés de le suivre avec cette déclaration de la Cour fédérale allemande, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une inflexion en Europe pour obtenir une transition moins coûteuse ?

J'attendais ce moment depuis longtemps. Je travaille depuis des décennies sur tout cela. J'ai été responsable des énergies renouvelables. J’étais convaincu qu’il fallait essayer ces modèles de transition mais que maintenant il faut arrêter le développement des énergies renouvelables. Cela coûte horriblement cher et cela ne sert à rien pour le CO2 mondial donc il faut arrêter.

La nouvelle Commission et le nouveau Parlement européen doivent avoir le courage de freiner le développement des énergies renouvelables.