La Chine et la Russie s'installeront sur la Lune durablement ; La vie pourrait exister sur Mars aujourd’hui sous sa surface

Le drapeau chinois devant une vue de la Lune sur la place Tiananmen à Pékin.

La Chine et la Russie s'installeront sur la Lune durablement

Pour ne pas laisser les États-Unis, seuls sur la Lune, s'accaparer des ressources naturelles et s'approprier de grands territoires comme le permet le Space Act of 2015, la Chine et la Russie ont décidé de coopérer dans la réalisation d'une base habitée internationale de recherche lunaire. Sa construction devrait débuter à l'horizon 2026 et sa mise en service intervenir dès 2035.

La vie pourrait exister sur Mars aujourd’hui sous sa surface

La vie a-t-elle existé sur Mars ? La question reste posée. Mais des chercheurs avancent que si elle a existé, elle pourrait avoir subsisté jusqu'à aujourd'hui, dans des poches d'eau sous la surface de la Planète rouge.

Thomas Pesquet : les mets d'exception préparés par le chef Alain Ducasse pour les repas festifs des astronautes

L'alimentation est un des facteurs qui influent le plus sur la santé physique et morale des astronautes. Nourrir un équipage, qu'il soit en orbite à quelques encablures de la Terre ou en route vers une destination lointaine est un réel sujet de préoccupation. C'est pourquoi les agences spatiales s'entourent de grands chefs pour l'élaboration des plats destinés aux astronautes. Pour les repas festifs qui seront organisés à bord de l'ISS, Thomas Pesquet a prévu 15 recettes qui seront servies à ses invités et réalisées par le chef Alain Ducasse et ses équipes.

Image incroyable de Perseverance photographié par Ingenuity en plein vol !

Il y a une dizaine de jours, Ingenuity était le premier engin motorisé et contrôlé à voler sur une autre planète que la Terre. Depuis, il a récidivé deux fois déjà. Nous offrant des images imprenables de la surface de Mars. Et aujourd'hui, des vues inédites sur Perseverance, le rover de la Nasa qui a emporté l'hélicoptère sur la planète rouge.

Les futures missions humaines sur la Lune et Mars se préparent sur un volcan

Avant d'envoyer des Hommes sur Mars, il faut minutieusement préparer le terrain. C'est ce que font des chercheurs du côté de Hawaï. Ils ont investi un dôme posé sur le flanc du volcan Mauna Loa et explorent les tubes de lave comme ils pourraient le faire sur la Planète rouge ou sur la Lune.

