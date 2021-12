Une photo prise le 15 décembre 2021 montre un écran de télévision diffusant l'émission de TF1 , "Où va la France ?", et l'entretien du chef de l'Etat.

Choc des images

L’intervention du Président de la République diffusée ce mercredi 15 décembre n’a pas marqué les esprits.

Cette intervention était attendue. L’exercice avait été critiqué en amont essentiellement sur le fait que l’interview ait été pré enregistrée, un traitement particulier pointé comme une forme de privilège. La confirmation par l’Elysée du créneau de mercredi soir, malgré de vives critiques de l’opposition, notamment de Valérie Pécresse qui avait fait la demande d’intervention sur ce créneau, n’a fait qu’exacerber ce sentiment.

Durant la diffusion les critiques se sont amenuisées sur cet aspect même si beaucoup de messages pointaient une forme de mise en scène. Pour autant la stature du Président et ses messages ont été également salués.

Mais avec seulement 275 000 messages échangés sur les réseaux sociaux durant la diffusion, l’engouement n’était pas là. Un nombre relativement bas pour une intervention présidentielle et des messages globalement plutôt modérés, en dehors évidemment des militants de chaque camps.

Ce que les internautes ont retenu en premier est l’interview d’un candidat qui ne se déclare pas officiellement. « je ne fais pas de politique » étant la formule plus reprise au point parfois d’effacer le contenu de l’entretien et les messages passé. La phrase a également été récupérée et détournée par les opposants (en particulier par les équipe d’Eric Zemmour) « on aimerait justement que #Macron fasse de la politique ! Qu’il fasse des choix politiques pour la France ».

Malgré cela, pour la majorité des français qui ont commentés l’émission sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron a « officialisé de manière officieuse sa candidature » et c’est « un candidat qui se positionne enfin face aux autres candidats, donc un candidat !».

On notera que les deux candidats opposants les plus cités dans les messages sont Eric Zemmour et Valérie Pécresse, les autres n’étant que peu cités car pour les observateurs le Président ne s’est attaqué qu’à eux.

« J’ai appris » est la deuxième expression la plus reprise. En positif comme en négatif. Mais globalement peu d’internautes l’ont prise au pied de la lettre. Le sentiment qu’il a changé n’a pas été repris et peu commenté. Et ce d’autant qu’il n’a pas toujours été perçu comme sincère… La formule a finalement été plutôt perçue comme auto centrée et ne correspondant pas à une réelle attente des français.

Enfin beaucoup des messages exprimaient un certain étonnement sur le propos du Président candidat. Les internautes ont tout d’abord été étonné par une position perçue plutôt à gauche, en effet ils s’attendaient à « un discours qui devait se droitiser et qui finalement a été plutôt à gauche », « il a été pêcher à nouveau à gauche en essayant de décoller l’étiquette de PR des riches ».

Le deuxième sujet d’étonnement est celui d’une absence, d’un angle mort. En effet Emmanuel Macron n’a pas abordé le sujet de l’écologie « pas un mot sur l ’écologie, il n’a pas changé ! » et de très nombreux internautes, et en particulier les jeunes s’en sont offusqué, provoquant de la colère (que l’on retrouve dans l’analyse émotionnelle – emojis).

En résumé, l’intervention du Président de la République n’a pas réellement suscité de débat, avec des commentaires relativement modérés, en dehors des militants radicalement opposés au Président bien évidemment. Seul le sujet de l’intégration a provoqué des échanges plus clivés et virulents. Il s’agit clairement du point d’inflexion qui sera le plus complexe à gérer dans les semaines à venir.

Veronique Reille soult

