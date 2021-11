iOS 15 est là, voilà toutes les nouvelles fonctionnalités à connaître

iOS 15 est arrivé et propose de nouvelles fonctionnalités. Apple avait livré quelques informations sur son système d'exploitation iOS 15 lors de la WWDC 2021.

La dernière génération du système d’exploitation est arrivée avec son lot de surprises. Et elle est disponible dès maintenant.

Il est tout chaud, disponible depuis quelques jours pour tous les utilisateurs d’iPhone. Le dernier iOS, le quinzième du nom, est téléchargeable sur son appareil. Il introduit de nouvelles fonctionnalités pour les appels FaceTime, une nouvelle interface pour les notifications, une garantie de confidentialité supplémentaire et une refonte complète de Safari, Météo et Maps.

Le système des notifications a été repensé. Des photos de contacts et des icônes plus grandes ont été mises en place. Et un résumé de vos notifications existe désormais pour vous donner les priorités de vos messages.

Une nouvelle application Made In Cupertino voit le jour : Focus. Elle filtre les notifications et les applications en fonction de ce sur quoi l’utilisateur souhaite se concentrer à un moment T. Elle peut bloquer les notifications par exemple. Focus, qui peut être utilisé durant les heures de travail, est personnalisable à l’envie pour une mise au point personnalisée.

Et c’est surtout sur FaceTime qu’iOS 15 apporte toute sa magie. Les appels FaceTime prennent une autre ampleur avec l’isolation vocale et l’audio spatial. Les voix sonnent désormais comme si elles venaient de l’endroit où la personne se trouve à l’écran. Votre iPhone filtrera tout bruit de fond pour ne laisser passer que le son de votre voix. L’Intelligence artificielle est au maximum de sa capacité ici. Un mode portrait offre une autre vue pour voir plusieurs visages en même temps durant l’appel.

Petite mise à jour mais toujours utile, l’application météo a été repensée. Il y a désormais plus d’affichages graphiques de données météorologiques, de cartes, et les mises en page dynamiques changent en fonction des conditions météorologiques. Cerise sur le gâteau : des notifications mettent en évidence la pluie ou la neige quand elles arrivent.

