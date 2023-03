IA embarquée : et le smartphone du futur ressemblera à…

Le constructeur chinois Xiaomi vient de présenter au MWC de Barcelone un modèle de téléphone portable à 1.299 euros.

Anthony Poncier est Docteur en Histoire, membre du collectif Réenchanter Internet et expert en transformation digitale et en stratégies collaboratives. En cette qualité, il accompagne les entreprises dans la conception de leurs stratégies médias sociaux, ainsi que dans la création de leurs réseaux internes.

Atlantico : Le smartphone est confronté à une situation difficile, du moins du point de vue des ventes. Au cours des fêtes de fin d'année 2022, les livraisons de smartphones ont diminué de plus de 18 % par rapport à la même période de l'année précédente. D'une manière générale, l'année dernière a été la plus faible depuis 2013. Comment l’expliquer ?

Anthony Poncier : Lorsque les smartphones sont apparus, il y avait une course à l’innovation. Tous les ans ou tous les deux ans, via Apple notamment, on pouvait voir de réelles innovations. Ces dernières années, ce côté innovant tend à ralentir. De plus en plus de smartphones se ressemblent. Les vraies évolutions concernent une caméra qui sera un peu plus puissante, la partie technique qui sera plus avancée mais cela ne va pas véritablement changer les choses pour les utilisateurs. Il n’y a pas un produit d’appel réellement attractif. La course à l’innovation a considérablement ralenti. Les utilisateurs vont donc garder leur téléphone plus longtemps. Une innovation de rupture pourrait en revanche changer la donne. Le fait que les téléphones pliables soient plus accessibles pourrait faire bouger les lignes. L’innovation de rupture s’est ralentie. Les ventes ont été freinées car les gens ont moins envie, à défaut de besoin, de renouveler leur téléphone.

A quoi ressemblera le smartphone, et l'usage que nous en ferons, dans dix ans ?

Les téléphones pourraient évoluer. Les smartphones vont évoluer et pourraient se transformer grâce à la concurrence d’autres appareils. Les lunettes connectées pourraient par exemple faire leur grand retour. Après l’échec de Google, Apple est en train de travailler dans ce domaine. Les lunettes connectées peuvent apporter de la réalité augmentée. Les montres connectées devraient aussi se développer. Les téléphones pliables seront aussi une grande tendance. Les écrans pliables et qui se roulent sont également en plein essor.

À Lire Aussi

Voilà comment supprimer vos informations personnelles des résultats de recherche de Google

D’ici dix ans, les progrès vont dépasser la question du smartphone. Nos usages vont évoluer. Différents objets connectés seront accessibles comme les lunettes. Le téléphone n’aura donc plus forcément la tête qu’il peut avoir maintenant. Les smartphones vont subir des évolutions. Les usages seront aussi bouleversés. Les écrans pourraient devenir plus grands notamment. Les smartphones seront plus dirigés par les usages qui auront évolué. L’objet tel qu’on le connaît aujourd’hui, via l’option smartphone, sera sans doute dépassé. De plus en plus de choses se font actuellement avec la voix. La reconnaissance vocale devrait avoir beaucoup d’importance à l’avenir. La forme de l’écran des smartphones va évoluer. Les claviers vont aussi être repensés. L’objet en lui-même va changer. Il y aura toujours des téléphones dans dix ans mais ils auront profondément évolué par rapport aux besoins et aux usages de chacun.

A quel point l’IA va-t-elle changer l’utilisation du smartphone ?

Cette évolution avec l’intelligence artificielle va passer par le contrôle à la voix. Cela va concerner les assistants vocaux avec la reconnaissance vocale et l’accès à des bases de données afin de pouvoir répondre à telle ou telle demande. Avec la reconnaissance vocale, il y a un processus de deep learning. La machine apprend à reconnaître les voix, l’accent, les prononciations. Cela va permettre un pilotage totalement différent. Demander d’accéder à n’importe quelle information par la voix spontanément change notre rapport au savoir grâce à des outils innovants, à travers les smartphones ou des lunettes connectées.

À Lire Aussi

Votre smartphone, cet espion pour le compte de régimes autoritaires que vous trimbalez dans votre poche

La manière d’accéder aux informations et leur transmission évolue considérablement grâce à l’intelligence artificielle et cela va révolutionner l’usage des smartphones.

L’IA va-t-elle guider ces nouveaux outils des smartphones ? Y aura-t-il des logiciels purement à base d’intelligence artificielle dans nos téléphones de demain ?

Il y a un effet loupe sur l’intelligence artificielle actuellement, notamment avec ChatGPT. Il y avait déjà un certain nombre de logiciels qui utilisaient déjà l’intelligence artificielle, notamment les assistants vocaux. Il y a un côté marketing qui est mis en avant.

L’intelligence artificielle progresse dans plusieurs domaines. Il sera possible de la retrouver dans différentes applications pour le grand public. Cette intelligence artificielle sera présente de manière beaucoup plus diffuse. Microsoft a réussi sa communication obligeant Google et Meta notamment à se lancer dans la course pour l’intelligence artificielle. Dans les faits, cela existait déjà et était en plein développement dans les laboratoires.

Il y aura donc bien de l’intelligence artificielle dans les smartphones de demain.

Les utilisateurs passent en revanche beaucoup plus de temps sur les smartphones et les ordinateurs. Les bases de données se remplissent donc de plus en plus. L’intelligence artificielle est majoritaire maintenant sur le deep learning pour l’apprentissage par rapport aux images, par rapport aux vidéos, par rapport au texte, par rapport à la voix. Cela va se renforcer car la production de ces données est de plus en plus importante. Cela permet à l’intelligence artificielle d’apprendre et de renvoyer à des informations en grande quantité. Il y aura un renforcement de l’utilisation des données.

À Lire Aussi

Derrière le filtre viral TikTok qui rend leur tête d’adolescent aux adultes, une gigantesque collecte de données de reconnaissance faciale ?

Il y a de plus en plus de lois qui se développent aussi sur la question de la protection des données personnelles. Cela va dans le sens de l’histoire.

L’intelligence artificielle sera donc plus performante.

De plus en plus d’investissements sont réalisés également dans le domaine de l’intelligence artificielle. Le phénomène pourrait donc s’accélérer.

Les firmes comme Apple, Huawei, Samsung ont-elles des équipes de recherche et investi des fonds spécifiquement pour l’intelligence artificielle ?

Depuis des années, les principales firmes ont des équipes spécialisées sur l’intelligence artificielle. L’un des anciens patrons de Google avait publié un rapport dans lequel il expliquait qu’en Occident, la plupart des sociétés de la tech comme Apple, Google étaient largement en retard sur la Chine dans le domaine de l’intelligence artificielle et de l’investissement. Parmi les plus gros centres de recherche en intelligence artificielle que l’on peut trouver figure Tencent en Chine, un des leaders mondiaux des jeux vidéo.

En Chine, la recherche en intelligence artificielle est très développée sur la reconnaissance faciale, sur les enjeux de surveillance.

Les investissements par rapport à la Chine sont moindres en Occident. Pourtant, les Français sont plutôt bons en intelligence artificielle, par exemple le chef de l’IA chez Meta, Yann LeCun.

Les équipes de recherche en intelligence artificielle ne sont pas qu’en Occident. En Asie et notamment en Chine, il y a des centres de recherche extrêmement importants et dans lesquels beaucoup d’argent ont été investis. La reprise en main de la tech par le président Xi Jinping avec la disparition de certaines personnalités comme Jack Ma a fait bouger les lignes néanmoins. Tout le monde a levé le pied sur la recherche en Chine ne sachant pas sur quel pied danser vis-à-vis du régime. La Chine a commencé à voir son avance se réduire. Mais avec tout le bruit autour de ChatGPT, il est évident que l’état chinois va s’emparer de ce domaine pour ses entreprises afin qu’elles puissent progresser. La question du deep learning et de l’apprentissage sera importante. L’étape suivante sera au niveau de la prédictivité sur les questions militaires, sur les questions de contrôle social. Il n’y a pas que les GAFAM qui se mobilisent sur l’enjeu de l’intelligence artificielle. La Chine est également très impliquée.