Google ajoute de l’IA à son moteur de recherche et voilà ce que va changer

Atlantico : Google change ! Le géant des moteurs de recherche a décidé de se doter d'un nouvel outil : l'intelligence artificielle générative. Elle vise à améliorer l'expérience utilisateur ainsi que la performance des logiciels. A quels changements faut-il s'attendre quand on appartient à la première catégorie concernée, celle des internautes ?

Moritz Kremb : La nouvelle version de Google Search s'éloignera de la fourniture d'une liste classée de liens web. Au lieu de cela, elle générera un texte en langage naturel comme réponse directe à votre requête. Cette nouvelle fonctionnalité devrait générer des résumés ou des extraits de contenu, permettant aux utilisateurs d'accéder aux informations nécessaires sans avoir à parcourir plusieurs sites web. Cela signifie que l'outil d'IA aura une meilleure compréhension de votre intention de recherche, ce qui conduira à des réponses plus précises et plus pertinentes. Ce changement présente toutefois un inconvénient. Google deviendra un arbitre de l'information encore plus important, ce qui pourrait rendre plus difficile la vérification de l'exactitude des informations fournies. De plus, l'utilisation des données pour générer ces réponses a des implications juridiques.

Comment tirer parti des nouvelles fonctionnalités de Google Search ? Quelles sont les étapes à suivre, exactement ?

Les nouvelles fonctionnalités seront bientôt disponibles pour tous les utilisateurs sur la page par défaut de Google Search. L'IA a tendance à privilégier les requêtes formulées en langage naturel plutôt que la méthode traditionnelle de recherche par mot-clé. Par conséquent, les utilisateurs qui formulent leurs questions de manière plus conversationnelle sont susceptibles d'obtenir de meilleurs résultats. Il semble également que des compétences en matière d'élaboration d'invites puissent aider les utilisateurs à obtenir des résultats plus précis.

Comment Google se positionne-t-il dans la compétition de l'IA ? Est-il susceptible d'envoyer ses concurrents au tapis, en commençant par ChatGPT ?

L'incursion de Google dans le domaine de l'IA générative en a fait un concurrent de poids dans la compétition de l'IA. Auparavant considéré comme à la traîne, ce développement a repositionné Google dans la course à l'IA. Google dispose d'un avantage certain en ce sens qu'il a accès à une immense quantité de données, plus que des concurrents tels qu'OpenAI. Toutefois, la taille de Google pourrait être un inconvénient. En tant que grande organisation, elle peut avoir des processus plus lents qui pourraient entraver le rythme de l'innovation par rapport à des entités plus petites et plus agiles comme OpenAI. Il convient également de noter que d'autres modèles de langage de grande taille en source ouverte sont susceptibles de prendre de l'importance dans le paysage de l'IA.

Quels changements le nouveau positionnement de Google peut-il entraîner dans le secteur ?

L'un des défis auxquels Google est confronté est de trouver un équilibre entre la mise en péril potentielle de son activité très rentable d'annonces de recherche, qui représente 58 % de ses revenus, et le risque de perdre du terrain dans la course à l'IA générative. La nouvelle approche modifiera radicalement le paysage de l'optimisation des moteurs de recherche (SEO), affectant de nombreuses petites et moyennes entreprises, bien que la nature exacte de ces changements reste incertaine. Dans l'ensemble, la décision de Google a accéléré le rythme de la course à l'IA, rendant le secteur encore plus compétitif.