Des volcans pourraient être toujours actifs sur Mars ; Des scientifiques recréent des étoiles en laboratoire

Une image de Mars publiée par la NASA en juillet 2001, capturée par le télescope spatial Hubble en orbite autour de la Terre.

Des volcans pourraient être toujours actifs sur Mars

Des champignons vivants à la surface de Mars. Plus sérieusement, les sons faits par Ingenuity volant dans le ciel de la Planète rouge. Et aujourd'hui, la découverte d'une activité volcanique récente du côté d'Elysium Planitia comme le signe que la planète a été habitable il y a peu de temps. Mars, décidément, n'en finit plus de faire la Une.

Des scientifiques recréent des étoiles en laboratoire

Pour former une étoile, l'Univers a besoin de temps. Trop de temps pour que le processus soit accessible dans sa globalité à l'observation des astrophysiciens. Pour contourner cette difficulté, ces derniers ont recours à des simulations informatiques. Et ils viennent tout juste de dévoiler la plus réaliste et la plus haute définition de toutes. Une plongée vertigineuse dans les secrets de la formation des étoiles.

Desi : l'intelligence artificielle aux 5.000 yeux pour percer les secrets de l'énergie noire

L'expansion accélérée du cosmos observable est indéniable mais on ne sait pas encore très bien ce qui la cause. Si c'est bien l'énergie noire, la détermination de sa nature est l'un des plus grands défis de l'astrophysique moderne. Pour le relever, les chercheurs se font aider par l'IA dans le cadre d'un programme d'observation et de cartographie du cosmos qui prévoit d'observer environ 35 millions de galaxies sur des milliards d'années.

Mars : découvrez les deux premiers clichés du rover chinois Zhurong

L'Agence spatiale chinoise a publié deux clichés du sol martien acquis par le rover Zhurong. Deux images qui confirment que le rover chinois s'est correctement posé sur Mars et qu'il est en bon état

Fusion nucléaire : l'assemblage d'Iter se poursuit malgré la crise sanitaire

L'Humanité ne pourra pas relever complètement les défis du XXIe siècle sans l'énergie de fusion, d'autant plus qu'elle pourrait être suffisamment abondante pour s'avérer être la clé permettant de soutirer massivement du CO2 de l'atmosphère. Sur le chemin menant, on l'espère, vers la fusion contrôlée, Iter semble incontournable mais où en est-on alors que la pandémie de la Covid-19 n'est pas terminée ? Une réunion internationale sur l'énergie de fusion qui se tient cette semaine est l'occasion d'aborder le sujet.

