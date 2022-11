Des astronomes ont-ils débusqué le trou noir le plus proche de la Terre ? ; Découverte des plus anciennes traces de vie sur Terre

Une vue de la Terre prise par les équipes de la NASA.

Et aussi : Des structures étranges découvertes à l’intérieur de la plus grande lune de Mars ; Une puissante tempête solaire a troué le champ magnétique terrestre et créé de très rares aurores roses ; Ovnis : beaucoup de « non identifiés », mais aussi des appareils chinois et des « encombrants ».

Des astronomes ont-ils débusqué le trou noir le plus proche de la Terre ?

Ces dernières années, plusieurs candidats au titre du trou noir le plus proche de la Terre ont été découverts. Le dernier en date a été débusqué par le satellite Gaia et il s'appelle donc tout naturellement Gaia BH1 (trou noir se dit Black Hole en anglais). De récentes observations confirment qu'il contiendrait environ 10 masses solaires et qu'il serait à environ 1 600 années-lumière de la Terre.

Découverte des plus anciennes traces de vie sur Terre

Des chercheurs ont découvert les plus anciennes traces d’activité microbienne à la surface de la Terre. Datant de 3,48 milliards d’années, ces stromatolites ne présentent plus aucune signature organique mais une architecture et une composition minéralogique spécifiques. Ce style de biosignature pourrait s’avérer particulièrement intéressant et servir de comparaison pour la recherche de traces de vie sur Mars.

Des structures étranges découvertes à l’intérieur de la plus grande lune de Mars

Les deux lunes qui accompagnent Mars sont étonnantes à plus d’un titre. Et les structures que des astronomes viennent de mettre au jour dans le sous-sol de l’une d’elles, Phobos, pourraient aider à comprendre leur origine.

Une puissante tempête solaire a troué le champ magnétique terrestre et créé de très rares aurores roses

Un spectacle rare s’est joué dans le ciel de la Norvège début novembre : des aurores boréales de couleur rose ! Il y a longtemps que les chercheurs et les amateurs n'en avaient pas observé. En cause, un trou dans le champ magnétique terrestre. Que s'est-il passé exactement ?

Ovnis : beaucoup de « non identifiés », mais aussi des appareils chinois et des « encombrants »

À chaque nouveau rapport sur les ovnis, les passionnés croisent les doigts. Mais ils risquent une fois de plus d’être déçus. Les enquêtes menées par le département américain de la défense n’ont toujours pas trouvé traces d’un quelconque engin extraterrestre dans notre ciel.

