La fusée Ariane 5 avec le télescope spatial James Webb de la NASA à bord décolle de la rampe de lancement, le 25 décembre 2021.

Et aussi : L'eau était présente dans le Système Solaire bien avant la formation de la Terre ; Des centaines de sites où découvrir des météorites martiennes révélés par une IA ; Un autre regard sur Mars avec la mission Hope et ses superbes images.

Comment le télescope spatial James-Webb va scruter les autres planètes ?

Le télescope spatial James-Webb continue d'ajuster ses instruments pour commencer ses premières observations. Au cours de sa mission, le JWST pourra notamment orienter ses instruments vers des exoplanètes et autres mondes du Système solaire afin d'en apprendre plus sur leurs caractéristiques.

Quelles sont les ambitions spatiales de la Chine pour les prochaines années ?

Dans son dernier livre blanc sur ses activités spatiales pour la période 2021-2025, la Chine fait l'inventaire d'une partie de ses missions et programmes civils et scientifiques. Sans surprise, il fait l'impasse sur les activités militaires du programme spatial.

L'eau était présente dans le Système Solaire bien avant la formation de la Terre

Une nouvelle étude vient renforcer l'idée que l'eau de la Terre était déjà disponible dans le disque protoplanétaire, bien avant la formation des planètes du Système solaire.

Des centaines de sites où découvrir des météorites martiennes révélés par une IA

En 1969, des glaciologues japonais travaillant en Antarctique ont trouvé sept météorites et ont réalisé qu'elles provenaient toutes de différentes sources, initiant une ruée vers le continent blanc qui a livré depuis des dizaines de milliers de météorites dont certaines sont d'origine lunaire et surtout martienne. Une IA suggère que nous n'avons fait qu'effleurer la surface des gisements de ces météorites et a déterminé des centaines de sites où des météorites martiennes nous attendent peut-être.

Un autre regard sur Mars avec la mission Hope et ses superbes images

Nombreuses sont les missions en orbite autour de Mars ou à sa surface. Notre voisine est la planète la plus scrutée du Système solaire et depuis un an, la sonde Hope des Émirats arabes unis, est de la partie. Scrutant de près son atmosphère, elle nous livre au passage des images du globe martien et de ses changements de météo.

