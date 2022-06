Comment faire ses propres GIFs

Des logiciels peuvent vous permettre de créer facilement des GIFs.

Sur les réseaux sociaux et en particulier dans les conversations entre amis, les GIFs (Graphics Interchange Format) sont devenus omniprésents. Même si les générateurs de GIFs sont très fournis, vous pouvez avoir le sentiment que certains manquent et mériteraient d'être ajoutés. Ou vous pouvez avoir envie d'en créer de personnalisés pour votre groupe de proches. Voici quelques conseils sur comment faire :

Sur iOS : Avec Apple, vous pouvez prendre une "Live photo". Celle-ci capture l'instant 1,5 secondes avant et après la prise réelle. Cela créé une série d'images parfaites pour être transformées en GIF. Vous pouvez, depuis la galerie,ajouter un effet boucle ou bounce. Ensuite, il suffit d'aller dans la galerie des Raccourcis Apple (souvent préinstallée), en cherchant GIF vous trouverez le raccourci pour faire des GIFs. Notez que d'autres Raccourcis permettent de créer des GIFs à partir de vidéos ou du mode rafale de l'appareil photo.

Sur Android : le plus simple est d'utiliser Google Photos. Pour cela, il faut trouver l'option animation. Celle-ci peut apparaître via l'Assistant ou via Rechercher puis Créations - Nouvelle création. Il n'y a plus qu'à sélectionner les photos. Selon les modèles, il est possible, avec le mode rafale (option Motions photos sur Google Pixel par exemple) de créer un GIF.

Les applications :

Avec le développement des GIFs, de nombreuses applications dédiées à la création de GIFs existent. Giphy est la plus connue. Très complète, elle sert à la fois de banque de Gif et d'outil de création et propose même un tutoriel pour le faire. Gif Maker, Gif Keyboard (liste bien évidemment non exhaustive) sont autant d'applications que vous pourrez utiliser pour devenir un véritable pro du GIF.

