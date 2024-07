Coalitions aléatoires : ça non plus, on n’a jamais essayé

Le palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond , Intervalles, 2022

Dimanche soir encore, zappant frénétiquement d’une chaîne à l’autre à la recherche d’une punchline avec laquelle faire le malin dans une chronique, je me disais que l’heure était venue pour le PS de reprendre la main au sein de la gauche, de s’émanciper de la Fi, et d’aller chercher des alliances de gouvernement compatibles avec ses valeurs là où elles se trouvaient...

Mais c’était avant de me souvenir, dès lundi matin, la gueule en vrac et les yeux cernés, que ces fameuses valeurs étaient devenues aussi mouvantes qu’élastiques, et que la constitution d’une majorité obéissait désormais à d’autres logiques que celle de la communauté de pensée.

Après tout, si François Hollande, un ex-président passé à la postérité pour la loi Travail et le CICE, et Raphael Arnault, un antifa réputé pour ses contrôles de billets d’ados juifs dans le métro et sa collection de fiches S, ont pu, le temps d’une campagne, mettre d’éventuels désaccords de côté au nom du greater good, ce parlement morcelé ne devrait pas être un obstacle à l’agrégation des 289 députés indispensables à un recours occasionnel au 49.3 résistant aux motions de censure.

De même, si Eric Ciotti, héritier théorique du gaullisme et partisan de la retraite à 65 ans, a su s’entendre avec un parti prônant plutôt son abaissement à 60 piges et dont le fondateur était pote avec l’organisateur de l’attentat du Petit-Clamart, tout semble possible...

Ainsi, une alliance de la Fi et du Rn/Lr-Rn à laquelle viendraient s'ajouter quelques « divers droite », une pincée de « divers gauche » et un zeste de « régionalistes » en plus d’une poignée de défenseurs des animaux ou de la trottinette, devrait rapidement atteindre le seuil fatidique.

On s'en doute, il y aurait parfois de l’eau dans le gaz entre antisémites de chez Mélenchon et racistes généralistes de chez Bardella, indépendantistes marxisants basques et autonomistes identitaristes alsaciens, mais il ne s’agirait que de désaccords gérables, qui n'empêcheraient ni les uns ni les autres de faire avancer leurs agendas spécifiques et disparates au coup par coup façon Knesset.

Je me suis d’ailleurs tourné vers ChatGPT pour lui demander de calculer toutes les combinaisons partisanes envisageables atteignant ou franchissant le seuil de la majorité absolue : il en existerait précisément 8192, ce qui permet certainement de voir venir. D’autant plus qu’une explosion de la France insoumise en deux ou trois mini-Fi ruffiniste, autainiste ou corbiériste, pour ne rien dire des divisions qui devraient également traverser le bloc central et ses multiples écuries présidentielles, augmenterait encore le potentiel de panachage...

Franchement, si un nouveau gouvernement n’est pas en place d’ici la fin de la semaine (et n'est pas aisément remplacé par un autre quinze jours plus tard), ce sera vraiment de la mauvaise volonté...